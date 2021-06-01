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'Cabecita' Rodríguez, intocable en Cruz Azul

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Por Héctor Cantú

Se pueden ir todos menos el goleador; así lo votó la afición


Cruz Azul
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Héctor Moreno ya es de Rayados y así lo convencieron

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