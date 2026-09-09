Cruz Azul o América, ¿quién confía más en los técnicos mexicanos?

Enrique Gómez

Mientras que el Cruz Azul le cumplió a Joel Huiqui y lo dejó como entrenador tras el último título de la Liga MX, el América apostó por un entrenador extranjero, como ha sido su costumbre.

Guillermo Almada es el cuarto técnico foráneo que llega al banquillo azulcrema de manera consecutiva. Tras la salida de Miguel Herrera en 2020, el ‘Ave’ le entregó el timón a Santiago Solari, André Jardine (tres títulos de Liga en tres años) y recientemente, al estratega uruguayo.

En tanto, el club ‘celeste’ apostó por un timonel nacional, tras las breves etapas de los sudamericanos Nicolás Larcamón, Martín Anselmi y Vicente Sánchez, quien quizá debería ser considerado como interino, pues jamás tuvo el trabajo definitivo ni con el título de CONCACAF.

Cruz Azul fue mejor y es un merecido campeón de campeones 'La Máquina' derrotó al toluca y continúa sumando títulos en el presente periodo

Los últimos técnicos mexicanos de ambos equipos de cara al clásico joven de este Apertura 2026:

América:

1. Miguel Herrera (dos etapas) → 2012-2023 y 2017-2020

2. Ignacio Ambriz → 2015-2016

7 técnicos extranjeros en este periodo, o sea, el 77% de sus entrenadores han sido foráneos.

Cruz Azul:

1. Enrique Meza → 2009-2012

2. Guillermo Vázquez → 2012-2013

3. Sergio Bueno → 2015

4. Tomás Boy → 2015-2016

5. Raúl Gutiérrez → 2022-2023

6. Joel Huiqui → 2026

8 técnicos extranjeros en este periodo, o sea, el 43% de sus entrenadores han sido mexicanos.

¿Por cuánto tiempo habrá partidos pendientes en la Liga MX? El inesperado avance de todos los clubes mexicanos en la Leagues Cup ocasionó un lío

Es verdad que el equipo ‘celeste’ ha tenido más técnicos extranjeros que su contraparte en este periodo de 2011 a 2026, sin embargo, también ha tenido un mucho mayor desfile de estrategas. Pero, en cuanto a porcentaje, la predilección del conjunto emplumado por el talento extranjero supera con creces a La Máquina, que sigue teniendo a México como su nacionalidad favorita para el banquillo.

¿Quién ganará el duelo técnico? Huiqui apenas inicia su carrera en Primera División, mientras que Almada ha sido campeón en varios países y hoy en día tiene invicto al equipo más caro del futbol mexicano. Claro que para el técnico mexicano sería un gran logro ganar el clásico joven.