Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para sumarse a las Chivas

Redacción FOX Deportes

Formado en la academia del Chicago Fire, Brian Gutiérrez será el primer refuerzo de las Chivas, de cara al Clausura 2026.

El mexicoamericano arribó al aeropuerto de Guadalajara este viernes 12 de diciembre y, en medio de un puñado de periodistas, aseguró que estaba “muy contento” y que era “sueño hecho realidad y arriba las Chivas”.

El jugador de 22 años, pasó las últimas seis temporadas con el Fire de la MLS, donde sumó 129 partidos y marcó 10 goles.

A nivel selección, ha representado a Estados Unidos desde las inferiores y debutó con el cuadro mayor en 2025, cuando ‘Las Barras y las Estrellas’ se midieron a Venezuela y Costa Rica en duelos amistosos.

Se ha especulado que Gutiérrez podría recurrir al “one time switch” para representar a México internacionalmente.