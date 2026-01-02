Benjamín Mora regresa al futbol de Asia para dirigir en Wuhan

Redacción FOX Deportes

Después de casi tres años probando suerte en el continente americano, Benjamín Mora regresa a Asia para continuar su carrera como director técnico. El entrenador mexicano dirigirá en China.

A través de sus redes sociales, el técnico que llegara a la Liga MX para dirigir al Atlas en 2023, luego de un exitoso paso por la liga de Malasia, agradeció la oportunidad a su nuevo club, el Wuhan Three Towns.

“Agradecido por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso, y ambición”, publicó el ‘Malayo’, quien regresa al continente asiático luego de un año completo dirigiendo al Querétaro.

🚨Benjamín Mora es el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns de China.

El Wuhan Three Towns marcha en la posición número 13 de 16 equipos que compiten en la Superliga de China y con cuatro derrotas seguidas, por lo que se espera que el mexicano haga reaccionar al equipo.

En su paso por la Liga MX, Mora acumuló 65 partidos dirigidos y únicamente celebró 21 victorias, sin embargo, su eficacia en la liga de Malasia fue altísima: 44 triunfos en 66 encuentros dirigidos.

¿Retomará el éxito en su carrera dirigiendo en China? El técnico de 46 años dirigirá en su cuarto país diferente, pues cabe recordar que después del Atlas y antes del Querétaro, dirigió al York de Canadá.