Aunque lo nieguen, Pumas está en auténtica crisis

Héctor Cantú

Pumas atraviesa una severa crisis de resultados que aumenta la presión sobre el técnico Esteban Solari. La derrota ante Atlético San Luis, en la fecha 10 del Apertura 2026, prolongó el mal momento de los ‘Universitarios’.

El conjunto auriazul suma apenas una victoria en sus últimos 10 partidos en los que sufrió seis derrotas: tres en Leagues Cup y tres en Liga MX.

Solari ha asumido la responsabilidad por el momento que atraviesa el equipo y ha reconocido las deficiencias defensivas mostradas por sus dirigidos.

“Estamos defendiendo mal. Lo hablé con el réferi, no eran los penales, ni el que nos dio. Deberíamos haber sacado otro resultado y, en nuestro mejor momento, nos pasa lo mismo que en el primer tiempo”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa tras el partido.

“Luego nos costó. Tenemos que ser resilientes, ser un equipo de hombres que trabaja y que se hace cargo de lo que pasa. Tenemos que dar mucho más”, agregó.

Los números contrastan con los registrados por Pumas bajo el mando de Efraín Juárez. Después de 10 jornadas del Apertura 2025, el conjunto universitario había sufrido tres derrotas.

¿CORTARÍAN EL PROCESO DE ESTEBAN SOLARI EN PUMAS? ?



? @jairpereira16 sí le daría las gracias al actual técnico de Pumas, mientras que @chaco_81 lo mantendría.



"ES EL MOMENTO DE DEJAR DE DUDAR": @garciatorano #CuadroTitular ? pic.twitter.com/LXvjxRF6eN — FOX (@somos_FOX) September 28, 2026

La mejoría fue todavía más evidente en el Clausura 2026. Con un equipo más cohesionado y adaptado a la propuesta de Juárez, Pumas había perdido apenas un partido después de 10 fechas, una cifra que lo llevó directamente a la Liguilla y posteriormente consiguió su boleto a la Liguilla.

Ahora, las tres derrotas en el Apertura 2026 han dejado a los ‘Felinos’ en una situación comprometida en la pelea por clasificar, cuando todavía restan siete jornadas por disputarse.

El calendario tampoco ofrece demasiadas concesiones. Pumas todavía debe enfrentar a Cruz Azul, Tigres, América y Monterrey entre sus siete partidos restantes.