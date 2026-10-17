Atlas volvió a ganar y ya acaricia puestos de Liguilla

Hiram Marín

Atlas se impuso 2-0 a Necaxa a domicilio en el Estadio Victoria dentro de la Jornada 12 del Apertura 2026. Las anotaciones de los Zorros corrieron a cargo de Ryan Mmaee apenas al minuto 5 y de Manuel Capasso en el cierre al 90'. Con este triunfo en calidad de visitante, la escuadra tapatía firmó una actuación contundente frente a los Rayos.

El encuentro arrancó con intensidad y ventaja tempranera para la visita tras el remate certero de Mmaee a pase de Milton Valenzuela.

La tónica del juego se complicó para los tapatíos en el complemento tras la expulsión directa con tarjeta roja para Valenzuela al 68'. Pese a jugar con diez hombres en cancha, Atlas resistió los embates necaxistas comandados por Camilo Vargas en el arco.

El conjunto hidrocálido intentó responder mediante llegadas de Owen González y disparos desviados de Diego Ochoa Berdejo. Sin embargo, la zaga visitante contuvo los avances y amarró la victoria cerca del final gracias al gol de Capasso. La contundencia rojinegra terminó por sofocar cualquier reacción de los locales ante su público en Aguascalientes.

Tras este resultado, Atlas suma tres puntos clave para llegar a 21 unidades e instalarse firmemente en zonas de Liguilla directa. Por su parte, Necaxa se estanca con 9 puntos cerca del fondo de la tabla general del torneo Apertura 2026. La escuadra tapatía mantiene el paso ascendente, mientras los Rayos vuelven a dejar unidades valiosas en su propio terreno.