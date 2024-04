Atlas podrá estar roto en la cancha, pero "no ha habido golpes" en el vestidor

Pareciera que Atlas está roto en muchos niveles, sobre todo en la cancha y en el vestidor, pero el capitán Aldo Rocha aclaró que no hay desunión en el club a pesar de toda esa pila de malos resultados.

En una conferencia de prensa junto a otros líderes del equipo como Camilo Vargas y Martín Nervo, el mediocampista ofreció disculpas a la afición por los malos resultados que se han acumulado después del bicampeonato de hace dos años, sin embargo, aseguró que no ha tenido altercados con Luis Reyes y negó que este supuesto distanciamiento haya podrido el proyecto deportivo de los Rojinegros.

“Lo aclaramos a la gente: no ha habido golpes. Podemos tener diferentes opiniones, como todo, eso es normal, como en todos los trabajos, pero no ha pasado más. Desunión, a la afición le decimos no hay. No estamos peleados, no ha habido golpes. Esos rumores no sé de dónde vienen”, comentó el jugador de 31 años, quien llegó al equipo para el Clausura 2021 y seis meses después levantó el título de campeón.

¿Campaña para vetar el Estadio Jalisco?

Pese a ganar un bicampeonato que resultaba impensado, la gente ya está muy molesta con la directiva debido al ‘abandono’ hacia el equipo, por lo que en redes sociales empezó a instigarse una operación para que el público que asista al estadio coree el grito prohibido desde el inicio y así provoque la clausura del estadio para el clásico tapatío ante Chivas y así los dirigentes pierdan el mayor ingreso económico de cada año.

Al respecto, Martín Nervo prefirió no opinar sobre las protestas de la gente, a la cual solo le tiene agradecimiento, pero consideró que no servirá de nada atentar contra el club.

“Solo podemos estar agradecidos con ellos, después, no tenemos alcance de la campaña que se está diciendo en redes sociales. Es algo que no va a aportar absolutamente nada. Si se puede no hacerlo, muchísimo mejor, pero nosotros solo estamos enfocados en ganar y darles una alegría”, manifestó.

Atlas está eliminado de la Liga MX a falta de tres jornadas, solo ha ganado dos partidos en el año y el último fue hace más de dos meses, pero, tranquilos, al menos no hay golpes ni desunión en el vestidor.