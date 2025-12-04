Atlas no pierde el tiempo y anuncia a su primer refuerzo para el 2026

Redacción FOX Deportes

Al mismo tiempo que se juegan las semifinales de la Liga MX, el Atlas ya regresó de sus vacaciones y con una buena noticia: el club ya está reforzando su plantel de cara a lo que será el Clausura 2026.

Manuel Capasso, defensa central argentino de 29 años, es el primer fichaje del ‘Zorro’ para el próximo torneo.

El Atlas tuvo un 2025 desastroso, pues no clasificó ni al play-in en ninguno de los dos torneos del año. Lo peor de todo es que en el Apertura se llevó una terrible goleada (4-1) en el clásico tapatío ante Chivas, o sea que ni el orgullo salvó. Tan malo fue su desempeño que otra vez se metió en problemas de cociente y si no mejora para el siguiente certamen, hasta podría volver a pagar multa por su bajo porcentaje.

Pero entre todos los problemas dentro de la cancha, el más notorio fue a nivel defensivo (35 goles en contra en el último torneo), por lo que traer un refuerzo en esa posición era prioritario y aunque Capasso no podrá solucionar todo de golpe, se espera que sí aumente el nivel en esa zona y que ya con una pretemporada completa al mando de Diego Cocca, el equipo vuelva a alcanzar la solidez que tuvo en la primera etapa del argentino en el timón.

También se espera que Capasso pueda alejarse de las lesiones que truncaron su paso por el Vasco Da Gama y el Olimpia durante el 2025.

Atlas tiene la cuarta peor plantilla de México según Transfermarkt y eso no cambiará con la contratación de este zaguero, pero al menos se dio el primer paso hacia la configuración del plantel en 2026.