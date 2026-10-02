Atlas anunciará su nuevo estadio poco antes del clásico ante Chivas

Redacción FOX Deportes

De cara a una semana crucial para su presente y futuro, el Atlas fue reconocido como el mejor equipo de la jornada. Se avecina un gran clásico tapatío en el Estadio Jalisco.

Hablando de estadios, el equipo rojinegro lanzó una invitación para que la afición asista a Colomos para atestiguar un anuncio que revolucionará al equipo, a la Liga MX y la ciudad de Guadalajara. El club no reveló de que se trataba, pero públicamente se sabe que el evento será para anunciar la construcción del nuevo estadio del conjunto tapatío, el cual recién cumplió 110 años de existencia y que se encuentra sexto en la tabla de posiciones del actual certamen.

¡ARRIBA EL ATLAS CA...! ??



Enorme victoria en la frontera y ustedes eligieron a los Rojinegros del @AtlasFC como el #EquipoDeLaJornada 10. ?#LigaBBVAMX | @BBVA_Mex pic.twitter.com/BCI6RaOuZw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 1, 2026

Casi al mismo tiempo, la Liga MX nombró al Atlas como el mejor equipo de la Jornada 10 del Apertura 2026, tras lo que fue su victoria por remontada (3-2) en casa de los ‘Xolos’ de Tijuana. Dicho duelo previo a la Fecha FIFA es el antecesor inmediato a lo que será el clásico tapatío contra las Chivas, uno de los equipos más sólidos del certamen y que marcha tercero en la tabla.

¿Podrá el Atlas ganar el clásico más antiguo del futbol mexicano a los pocos días de revelar la construcción de su primer estadio 100% propio? De lograrlo, se catapultaría a la parte más alta de la tabla y hasta podría empezar sentirse como un aspirante serio en esta Liga MX.