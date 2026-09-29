El nuevo Estadio del Atlas es una realidad y unos días será oficial

Enrique Gómez

El nuevo estadio del Atlas será anunciado la próxima semana y quedará inaugurado a más tardar en 2030.

Este año, Grupo PRODI no solo compró al equipo en 200 millones de dólares e invirtió 40 en su primer mercado de fichajes, sino que también le construirá una nueva casa. La vida cambió por completo para el club rojinegro, que ahora disfruta de una realidad que jamás imaginó.

Según coincide la prensa local y mexicana, el 7 de octubre, el dueño José Miguel Bejos y la Universidad de Guadalajara harán un anuncio histórico: el proyecto de construcción del nuevo estadio rojinegro.

¿Dónde estará el nuevo inmueble? El terreno más peobable se encuentra en Calle 2, en un predio que pertenece a la UdeG y que se encuentra en Zapopan, al noroeste de Guadalajara.

PROYECTO AVANZADO.

El nuevo Estadio de Atlas será anunciado la próxima semana . El Macrobus y la Línea 3 serán las vías de llegada a la Calle 2 en transporte público. pic.twitter.com/GHiRZIwkWn — david medrano felix (@medranoazteca) September 30, 2026

¿Qué capacidad tendrá? Contará con 32 mil butacas, unas 23 mil menos que el Estadio Jalisco, casa de los 'Zorros' desde 1960.

¿Cuándo será su inauguración? La construcción demorará unos dos años, pero de acuerdo con el diario Récord, el inmueble quedará listo en 2030, por lo que aún no hay certeza al respecto.

El gran proyecto de Grupo PRODI será todo un golpe de urbanismo para la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco y estará fuertemente ligado a la Universidad de Guadalajara. La idea es levantar un complejo deportivo de vanguardia y desarrollar la actividad económica y comercial de la zona.

Atlas esta irreconocible desde que cambió de dueños y en cuanto a lo deportivo, se encuentra en sexto lugar de la tabla de posiciones en el Apertura 2026, con un gran margen de mejora.