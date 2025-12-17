Apertura 2025, torneo de despedidas y hegemonías en la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Vaya que el Apertura 2025 fue especial. Por segunda vez en la historia, un equipo fue bicampeón después de liderar dos torneos consecutivos desde la tabla de posiciones. Además, fue la despedida de James Rodríguez, Sergio Ramos y ‘Chicharito’ (exjugadores del Real Madrid) en sus respectivos clubes.

Un mexicano compartió el campeonato de goleo con el ‘inevitable’ Paulinho, además de que el Puebla poco a poco se va especializando como sotanero en la tabla de posiciones, para nada sorpresivo si consideramos que fue el club con la plantilla más débil del futbol mexicano.

Resumido yen 60 segundos, así fue el Apertura 2025 de la Liga MX.