Antonio Briseño seguirá festejando sus barridas y amando a las Chivas

Si algo distingue a Antonio Briseño es su franqueza. En la cancha como en los micrófonos, el ‘Pollo’ es frontal y ahora, aunque acaba de fichar por Toluca, no dudó en profesarle su amor a Chivas.

El nuevo jugador de los ‘Diablos Rojos’ dejó un par de cosas muy claras:

1. Seguirá festejando cada vez que haga una buena barrida

2. Sigue pensando en Chivas aun estando en el Toluca

El zaguero de 30 años ha sido muy cuestionado por la manera en que celebra sus entradas, algunas veces como si se trataran de goles, pero es que eso es parte de su apasionada manera de ser y es una forma en la que él se siente exaltado dentro del campo, pues su rol es el de defender su área.

“Ustedes ven Champions, ¿no? Todo el tiempo festejan ahí. En el Toluca, en un torito, o doble área, si meto una barrida y gano, para mí es mi Champions. Yo lo vivo así. Así como con ustedes, me pongo así y trato de ser como soy, así soy en la cancha y no voy a cambiar, no voy a dudar. Mi esencia va a seguir siendo eso y no voy a cambiar”, explicó en entrevista con FOX Sports México.

El canterano del Atlas reafirmó lo que significa el Guadalajara pese a que se formó en el archirrival y a pesar de que ahora tiene un nuevo reto. Incluso, el campeón con México sub-17 en 2011 aseguró que su traspaso al Toluca fue también para hacerle un favor al ‘Rebaño’, para que recibiera dinero en sus arcas.

“Amo y quiero a las Chivas, pero hay ciclos que terminan y era bueno para el club que tuviera un beneficio económico por mí, uno debe tener la madurez para dar un paso al costado… Al final me tocó a mí pero esto no es un adiós sino un hasta pronto, sé que algún día volveré, a lo mejor ya no como jugador pero sí en otra faceta”, vaticinó Briseño, quien pasó cinco años y medio en el club rojiblanco.

Ahora, Toluca espera que esa misma confianza y valentía para hablar se refleje dentro de la cancha.