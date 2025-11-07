Anthony Martial, peor 'fichaje bomba' que el mismo Aaron Ramsey

Enrique Gómez

Sabemos que Ángel Correa es el mejor fichaje bomba de este Apertura 2025, pero ¿quién es el peor?

Curiosamente, mientras Tigres pegó la mejor contratación del futbol mexicano, su archirrival Rayados encajó la más decepcionante, al menos en lo que a la fase regular de la Liga MX se refiere.

Y es que Anthony Martial tiene incluso peor rendimiento que Aaron Ramsey, el delantero galés que llegó lesionado a Pumas, que decidió dar un paso al costado, que no juega hace cuatro partidos, pero que al menos hizo un gol en su segundo partido con Universidad.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, este es el ranking de los cinco fichajes más prometedores que se dieron en este Apertura 2025, según su desempeño dentro del terreno de juego:

1. Ángel Correa, el delantero número 1

2. Allan Saint-Maximin, 5° mejor extremo izquierdo

3. Keylor Navas, 6° mejor portero

4. Aaron Ramsey, 21° mejor enganche

5. Anthony Martial, 24° major mediocampista

Es verdad que Martial tiene pocos minutos como para calibrarlo con total justicia en el futbol mexicano (tal como lo advierte la aplicación), pero ya contabiliza ocho partidos en la Liga MX y todavía no tiene goles ni asistencias. Ni siquiera el Monterrey podría negar que estos registros son decepcionantes.

Aun así, la fase regular es más un sistema de acomodo hacia la Liguilla por el título, la instancia que más importa en el futbol mexicano, así que el francés aún tiene la oportunidad de marcar la diferencia en el mejor momento de la temporada o bien, antes, en el duelo por la Jornada 17 contra las Chivas.

Tremendos fichajes se han dado durante todo el 2025 en el futbol mexicano, pero, en lo que respecta a este torneo, los equipos de Nuevo León polarizan el ranking que va desde lo sublime a lo ridículo.