Anthony Martial, peor 'fichaje bomba' que el mismo Aaron Ramsey

Según la I.A., el francés no está ni dentro de los mejores 20 jugadores en su posición

Sabemos que Ángel Correa es el mejor fichaje bomba de este Apertura 2025, pero ¿quién es el peor?

Curiosamente, mientras Tigres pegó la mejor contratación del futbol mexicano, su archirrival Rayados encajó la más decepcionante, al menos en lo que a la fase regular de la Liga MX se refiere.

Y es que Anthony Martial tiene incluso peor rendimiento que Aaron Ramsey, el delantero galés que llegó lesionado a Pumas, que decidió dar un paso al costado,  que no juega hace cuatro partidos, pero que al menos hizo un gol en su segundo partido con Universidad.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

1. Cruz Azul: La defensa del liderato final del Apertura 2025.
2. Toluca: Recuperar el primer lugar, que ostentó hasta la penúltima jornada.
3. América: Cobrar revancha del Toluca y aspirar a quedarse con el liderato.
4. Tigres: Sueña con su primer liderato desde el Clausura 2015.
5. Rayados: Mejorar su posición en la tabla para tener un rival más ‘a modo’ en cuartos.
6. Chivas: Asegurar su sitio entre los 6 primeros que avanzan directo a cuartos de final.
7. Juárez: Si no puede colarse en el top-6, al menos quedar en el play-in A.
8. Pachuca: Posicionarse en el play-in A.
9. Tijuana: ‘Robar’ un lugar en el play-in A, ese que clasifica a cuartos de final con una victoria.
10. Pumas: Aferrarse al último lugar que concede un lugar al play-in B.
11. Santos: Desbancar al 10°y clasificar al play-in de la Liga MX.
12. Atlas: ‘Robar’ un lugar en el play-in y salvar el torneo tras perder el clásico tapatío.
13. Querétaro: Una combinación de resultados que lo mande al play-in.
14. Atlético de San Luis: Una victoria para buscar el milagro del play-in.
15. Necaxa: Una tercera victoria consecutiva que le dé fe al proyecto de Fernando Gago.
16. Mazatlán: Alejarse del último lugar en la tabla de cociente.
17. León: Que la afición despida a James Rodríguez con su primera victoria en 9 partidos.
18. Puebla: Cerrar el torneo al menos con una decena de puntos.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, este es el ranking de los cinco fichajes más prometedores que se dieron en este Apertura 2025, según su desempeño dentro del terreno de juego:

1. Ángel Correa, el delantero número 1

2. Allan Saint-Maximin, 5° mejor extremo izquierdo

3. Keylor Navas, 6° mejor portero

4. Aaron Ramsey, 21° mejor enganche

5.  Anthony Martial, 24° major mediocampista

Es verdad que Martial tiene pocos minutos como para calibrarlo con total justicia en el futbol mexicano (tal como lo advierte la aplicación), pero ya contabiliza ocho partidos en la Liga MX y todavía no tiene goles ni asistencias. Ni siquiera el Monterrey podría negar que estos registros son decepcionantes.

Aun así, la fase regular es más un sistema de acomodo hacia la Liguilla por el título, la instancia que más importa en el futbol mexicano, así que el francés aún tiene la oportunidad de marcar la diferencia en el mejor momento de la temporada o bien, antes, en el duelo por la Jornada 17 contra las Chivas.

Tremendos fichajes se han dado durante todo el 2025 en el futbol mexicano, pero, en lo que respecta a este torneo, los equipos de Nuevo León polarizan el ranking que va desde lo sublime a lo ridículo.

¿Cuánto tiempo tardó tu equipo en ser campeón de la Liga MX?

Tijuana, campeón en 2012 (1 año después de su ascenso)
León, 1948 (4 años después de su anexión)
Tigres, 1978 (4 años después de su ascenso)
Cruz Azul, 1969 (5 años después de su ascenso)
Atlas, 1951 (8 años después de iniciar la era profesional)
Santos Laguna, 1996 (8 años después de comprar su franquicia)
Chivas, 1957 (14 años después de iniciar la era profesional)
Toluca, 1967 (14 años después de su ascenso)
Pumas, 1977 (15 años después de su ascenso)
América, 1966 (23 años después de iniciar la era profesional)
Pachuca, 1999 (32 años después de su primer ascenso)
Rayados, 1986 (41 años después de su primera anexión)
Puebla, 1983 (42 años después de su primera anexión)
Necaxa, 1995 (45 años después de su primera anexión)

