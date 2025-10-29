Por poco, pero Ángel Correa es más que Sergio Ramos en la Liga MX

Enrique Gómez

Es verdad que Rayados y Tigres tienen algunos de los mejores futbolistas de la Liga MX, pero ¿quién se impondrá en el esperado duelo de Sergio Ramos contra Ángel Correa en el clásico regiomontano?

Como tantas veces lo hicieron en España, el exjugador del Real Madrid buscará detener al exfutbolista del Atlético de Madrid en otro derbi de gran interés regional, pues además de tratarse de un clásico legítimo, el duelo entre Monterrey y la Universidad de Nuevo León medirá el calibre de ambos equipos de cara a la disputa por el título y hasta podría acercar a uno de estos clubes al liderato del torneo.

Ambos jugadores llegaron a la Liga MX para este año, pero mientras Ramos lo hizo para el torneo Clausura, Ángel Correa recién llegó para el Apertura 2025. A estas alturas del torneo, ambos son jugadores con un altísimo rendimiento de acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator.

¿Quién tiene más chances de terminar como líder de la Liga MX? Así el panorama de los 5 primeros lugares, a 2 fechas de que termine el AP25

Pero ¿quién es mejor según su desempeño total en este Apertura 2025?

Sergio Ramos, zaguero español de 39 años

· 214 de índex en el torneo

· 2° mejor defensa de la Liga MX

· Solo por detrás de Luis Romo

Ángel Correa, atacante argentino de 30 años

· 305 de índex en el torneo

· El delantero número 1 de la Liga MX

· Incluso por delante de Paulinho

Así es, hasta la Inteligencia Artificial pronostica un encontronazo entre estos dos exjugadores de La Liga y campeones del mundo con sus selecciones. Lo mejor es que, además de ser dos de las más grandes contrataciones ‘bomba’ que se dieron este año en la Liga MX a nivel mercadológico, también resultaron ser todo un acierto en el tema deportivo. Vaya, a nadie sorprenderá que terminaran siendo campeones.

Pero, por ahora, el clásico regio es válido por la fase regular de la Liga MX y servirá para ver a dos de los más grandes planteles que hay, pero inyectados por la ardiente pasión del clásico regio.