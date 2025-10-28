¿Quién tiene más chances de terminar como líder de la Liga MX?

Enrique Gómez

Solo quedan dos jornadas en el Apertura 2025 y aún hay cinco equipos en busca del liderato del torneo.

La ‘aristocracia’ de la Liga MX está muy marcada y para muestra, basta con ver los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones, donde la máxima distancia es de tres puntos, mientras que, del quinto al sexto lugar hay siete puntos de diferencia; como si se trataran de dos ligas diferentes.

Pero ¿quién tiene más posibilidades de ser campeón? Pese a su último empate, Toluca sigue siendo el equipo con más puntos y eso, además de su llameante ofensiva y su increíble diferencia de goles, lo tienen un paso delante en la carrera, sin embargo, el equipo que tiene los rivales más ‘a modo’ para el cierre del torneo es Cruz Azul, pues sus dos últimos rivales están fuera de los 10 primeros lugares.

Normal: Los 6 clubes más 'ricos' de la Liga MX están en los 6 primeros lugares

Así el panorama de los clubes que buscan el liderato para las Jornadas 16 y 17 del Apertura 2025:

1. Toluca, 33 puntos, +23 goles

· Visitante, Atlas (12°)

· Local, América (4°)

2. Tigres, 32 puntos, +17 goles

· Visitante, Rayados (5°)

· Local, San Luis (11°)

3. Cruz Azul, 32 puntos, +10 goles

· Visitante, Puebla (18°)

· Sede neutral, Pumas (13°)

4. América, 31 puntos, +15 goles

· Local, León (17°)

· Visitante, Toluca (1°)

5. Rayados, 30 puntos, +6 goles

· Local, Tigres (2°)

· Visitante, Chivas (6°)

Ya pásenle una cobija al @TolucaFC, no se vaya a congelar ahí en la cima y solito. 🥵😏

Así la #TablaGeneral después de la Jornada 15. 🔍



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO! 📲 https://t.co/ydZDyHj3Cg #ApuestaPorLaLigaMX 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/cUuot0Tp3P — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Por el peso específico de los rivales en este torneo, el equipo que tiene el escenario más complicado es Rayados, pues además de tener puntos que el resto, enfrenta el clásico regio ante Tigres y visitará al equipo que más creció en el torneo. En tanto, el América tiene el calendario más diverso, pues en jornadas consecutivas enfrenta al penúltimo lugar de la tabla y al campeón y líder de la Liga MX.

¿Será que las Águilas y el Toluca definirán al líder del torneo en la última fecha? La semana pasada hubiéramos pensado que sí, pues se trataba del 2° y el 1° en la tabla de posiciones, pero por cómo está el torneo, un empate puede cambiarlo todo, así que cualquiera de los cinco de arriba podría ser líder.