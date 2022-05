Andrés Guardado no olvida que en el Atlas lo menospreciaron

Hasta el jugador mexicano con la carrera más larga en Europa se ha sentido menospreciado y por el mismo Atlas, al menos así lo percibió Andrés Guardado.

El ‘Principito’ le lanzó un mensaje al presidente Grupo Orlegi, quien hace unos meses le cerró las puertas al veterano mediocampista, pues, tras no aceptar fichar con los ‘Zorros’ en 2019, ahora ya no entra en el proyecto deportivo del club que está buscando el bicampeonato en la Liga MX.

“Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro Irarragorri a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí”, comentó el jugador de 35 años en entrevista con Hugo Sánchez.

¡Betis es campeón de Copa del Rey con todo y gol de Andrés Guardado! Uno de los días más gloriosos en la historia de Betis se vivió en La Cartuja ante Valencia

La Real Academia Española define malinchismo como “actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio” y eso mismo fue lo que percibió Andrés cuando el dueño del Atlas, comentó que el jugador ya no llegaría al club tapatío, por más que retirarse con la rojinegra era una de las metas en su carrera y un regreso con el que soñaban los aficionados.

Guardado también fue crítico respecto a la baja de nivel en la Selección Mexicana: “Todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en CONMEBOL estamos estancados”.

Andrés se perfila a jugar el quinto Mundial de su carrera y acaba de renovar un año más con el Betis, por lo que su estadía en Europa duraría 16 años después de salir de las filas del Atlas en 2007.