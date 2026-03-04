América: sin brújula y en caída libre

Héctor Cantú

Las Águilas del América de André Jardine,continúa sumando malos resultados a su palmarés en el Clausura 2026 con la derrota de 2-1 ante Bravos de Juárez.

Ni siquiera el jugar como local ha empoderado al equipo de André Jardine que, con el pasar de los partidos, sigue perdiendo réditos con el equipo de la capital mexicano al que llevó al tricampeonato.

Ahora, las Águilas han tenido que venir de atrás y con un desempeño atropellado ha sucumbido ante Bravos de Juárez que con la victoria, ha salido de la zona más oscura de la clasificación general.

¡Zendejas rompió las redes! Zurdazo a ras de césped para poner el empate 🦅

El América ha tenido que buscar la remontada a contracorriente. Juárez, por momentos se mostró mucho más sólido en el terreno de juego, sobre todo, sabedor de una ventaja dorada que no podían desperdiciar.

El gol tempranero de Jairo Torres colocó a los fronterizos en una posición de dominio que lograron resolver con un empate que sabe a miel, considerando su condición de visitante.

Justo fue la obligación para América de recomponer el camino el que llevó al cuadro emplumado a forzar sobre la cancha las acciones para encontrar el tanto del empate, el cual llegó por conducto del incansable Alejandro Zendejas.

No obstante, Juárez fue el equipo que forzó en los minutos finales y encontró frutos en el terreno cosechado, sobre todo con las modificaciones que lastimaron las falencias del equipo emplumado que no encontró reacción.

En el tiempo agregado Gilherme Castilho marcó su segundo gol del torneo quien encontró las redes con un disparo un tanto descompuesto que incluso rebotó en las piernas de un rival.

La victoria deja a Juárez deja a las Águilas fuera de puestos de Liguilla, mientras que el equipo chihuahuense escaló hasta la posición 12.