¿Se cae el fichaje? América no llega al precio por Jáminton Campaz

Enrique Gómez

Recibir seis millones de dólares por un jugador que podrá irse gratis en cuatro meses no suena nada mal, pero la oferta puesta por el América sigue sin convencer al club argentino Rosario Central.

Jáminton Campaz ya tiene todo acordado con el club azulcrema en lo económico y personal, pero el club capitalino no ha podido llegar al precio que piden en Argentina, por lo que el traspaso sigue atorado, por más de que el atacante colombiano se esté negando a entrenar para presionar por su salida.

De acuerdo con reportes de la prensa, Rosario rechazó la oferta de 6 millones de dólares que hizo el equipo azulcrema por el extremo izquierdo de 26 años, quien tiene un valor sugerido de 5.5 millones de euros, según Transfermarkt, que lleva desde el 2023 jugando para el equipo ‘Canalla’, pero cuyo contrato finaliza en diciembre.

EL CASO BRIAN RODRÍGUEZ. 🦅🧐 Si el uruguayo no se va del América y llega Jáminton Campaz, quien juega en su misma posición, ¿qué va a pasar en las 'Águilas'? Platicamos sobre la realidad del conjunto de Coapa en el mercado de fichajes. #PuntoFinal pic.twitter.com/Tm8SvYCEmc — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 5, 2026

Campaz, mundialista en 2026, hizo cinco goles el año pasado, mientras que en esta temporada ya suma cuatro asistencias y un gol, por lo que se trata de un jugador con alto impacto en el ataque que encenderá la competencia en el plantel azulcrema, pues comparte posición con Brian Rodríguez, una de las figuras del 'más grnde' del futbol mexicano.

Ya van tres jornadas del Clausura 2026 y las Águilas están a punto de debutar en la Leagues Cup, sin embargo, el mercado no cierra hasta el próximo mes, por lo que el club tiene tiempo para ir incorporando refuerzos, después de un largo seguimiento, tal como sucedió con el jugador colombiano.

¿Podrán cerrar el traspaso antes de que se juegue la Jornada 4 el 16 de agosto contra el Atlético de San Luis? El equipo ha respondido con Guillermo Almada y es líder de la Liga MX, pero sí necesita nuevos jugadores.