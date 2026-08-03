Hiram Marín
La paternidad del América sobre Santos parece que nunca se acabará
Las Águilas golearon en casa a unos 'Guerreros' que solo aparecieron durante 45 minutos
Poco a poco la puntería americanista se afina. Por lo menos ese domingo, el ajuste alcanzó para derrotar 3-0 a Santos, en partido correspondiente a la Jornada 3, previo a la pausa por la Leagues Cup.
De acuerdo a lo visto en el encuentro, se podría afirmar que faltaron goles. Las Águilas se fueron arriba apenas al minuto de juego por conducto de Henry Martín, cuyo disparo dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo.
A partir de ese momentos, los laguneros cerraron filas y buscaron el empate a toda costa, el resto del primer tiempo tuvieron dominio de la pelota, pero gracias al guardameta Rodolfo Cota no pudieron hacer daño.
Cota fue sin duda el hombre más importante del conjunto capitalino. El portero detuvo prácticamente todo lo que le envió el equipo de Renato Paiva.
Brian Rodríguez al 73' y el debutante Alejandro Cárdenas al 90' le dieron forma a la victoria, al anotar los goles con los que las Águilas tomaron ventaja definitiva, y sumaron 7 puntos para irse con tranquilidad a la Leagues Cup.
Santos por su parte comenzó a desdibujarse conforme transcurrió la segunda mitad, nunca pudo encontrarse en la cancha e incluso sufrió la expulsión de Kevin Picón y de su director técnico.
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