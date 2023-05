América no ha ganado nada y siguen pensando en Atlético de San Luis

Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América, dijo que la peor equivocación de su equipo sería creer que está para ganar el título del Clausura 2023 de la Liga MX antes de jugar contra el Atlético San Luis.

"Pensar que ya estamos para ser campeones sería el peor error. Primero está Atlético San Luis, no hemos ganado nada. Sólo tenemos una ventaja que debemos completar en nuestra cancha", dijo el técnico en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final, serie en la que el conjunto 'Azulcrema' lleva ventaja de 3-1 sobre el equipo potosino.

Las Águilas recibirán al San Luis este sábado en el Estadio Azteca en el duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

Ortiz puntualizó la importancia de ignorar la ventaja que obtuvieron en el juego de ida, el pasado miércoles, y recordó que su rival demostró en la repesca, en la que vencieron al León como visitante (3-1), que saben hacer daño.

América se 'despacha con la cuchara grande'

"No menospreciamos al rival, tiene un buen plantel y un excelente técnico, lo demostró en el repechaje ante León. Si nosotros entramos pensando en la ventaja que tenemos sería uno de los errores más grandes", reconoció.

El estratega afirmó que lo más peligroso de su oponente es que al entrar a la fase final, luego de quedar duodécimo en el torneo regular, nadie esperaba mucho de ellos.

"Todo San Luis me preocupa, no sólo su ofensiva, porque no tiene nada que perder. La eliminatoria no está cerrada, ellos tienen jugadores que pueden desequilibrar, saben que tienen que jugar diferente por el marcador en contra y ahí debemos ser inteligentes".

Homenaje del América a las mamás de los jugadores

El 'Tano' mencionó que una de las tareas en la que emplea horas extras es en mejorar a la defensiva.

"Nosotros trabajamos para no cometer errores, porque de repente nos suelen pasar, pero nos esforzamos en corregirlos. A veces nuestra defensa se ve expuesta y eso es lo que trataremos de que no suceda".

El entrenador dijo que sabrá si Henry Martín, campeón goleador de la fase regular, jugará ante San Luis hasta horas antes del partido por el golpe que sufrió en la cabeza en el juego de ida.

También comentó que el español Álvaro Fidalgo está considerado para iniciar a pesar del golpe que sufrió en la muñeca en el mismo encuentro.