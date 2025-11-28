América, encaminado a la eliminación por primera vez desde 2021

Enrique Gómez

La última vez que el América perdió por dos goles un partido de ida por los cuartos de final, claramente no clasificó. Veremos si en esta oportunidad logra revertir la desventaja jugando en casa.

Las Águilas cayeron 2-0 en su visita al Monterrey y encajaron su primera derrota en la instancia de los ocho mejores desde el Clausura 2021, cuando perdió justamente 3-1 contra Pachuca. Esa fue la última ocasión que el equipo azulcrema sucumbió en un partido de ida de esta fase prematura de la Liguilla, por lo que el reto que afrontará este día es prácticamente nuevo y desconocido para André Jardine.

¿Podrá remontar? Al haber finalizado mejor en la tabla de posiciones, el equipo capitalino tiene la oportunidad de avanzar a las semifinales con un empate en el marcador global (sin importar cuántos goles reciba del visitante), el problema es que necesita ganar por dos anotaciones para igualar el agregado y que en sus últimos dos compromisos (ante Toluca y en la ida ante Monterrey) no pudo hacer ni un gol.

Por primera vez en la era de Jardine, América luce encaminado a la eliminación. De suceder, sería la primera vez desde el Clausura 2023 que no avanza a una final y la primera ocasión desde el Apertura 2021 que no llega a semifinales.