América, al borde de la eliminación tras perder la ida ante Monterrey

Enrique Gómez

No es por desconfiar del equipo que ha estado en las últimas cuatro Liguillas del futbol mexicano, pero vaya que el panorama luce terrible (como nunca) para el América después de la ida de los cuartos de final.

El Monterrey venció 2-0 a las Águilas en el Estadio BBVA y por más que haya sido el partido de ida, en casa y que al club azulcrema le alcance con un empate en el marcador global para avanzar a las semifinales, es innegable que el conjunto regiomontano conquistó un resultado muy prometedor.

Cero goles para el América, pero lo más preocupante es que solo tuvo un disparo a puerta.

Mucho castigo para el club capitalino, considerando que ambos goles fueron anotados por sus propios jugadores (el primero con un desvío de Israel Reyes ante el disparo de Sergio Canales desde una esquina del área y el segundo, un autogol ridículo de Igor Lichnovsky), aunque lo cierto es que en la recta final del partido se salvó de recibir el tercero, pues el remate de Anthony Martial quedó en la base del poste.

90' ⏱️ | Monterrey 2-0 América |



¡Termina la Ida de los Cuartos de Final y nos llevamos la ventaja en Casa!👊🏼🏟️



¡Vamos con todo a la Vuelta por el pase a la Semifinal, Pandilla!🗣️🔥@CervezaTecate pic.twitter.com/CBwMDIHF49 — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

Así fueron las anotaciones de este partido celebrado en el Estadio BBVA de Nuevo León:

· 1-0 (45’+3): Sergio Canales disparó cerca de la esquina del área y fue desviado hacia las redes

· 2-0 (70’): Fidel Ambriz mandó el disparo de Fidel Ambriz a las redes con un cabezazo

Tras una primera parte de pocas emociones, el cierre del encuentro fue trepidante, pues a pesar de su poca puntería, el equipo azulcrema pisó con gran peligrosidad el área rival. El balón merodeó por enfrente a la portería de Luis Cárdenas, pero siempre faltó quien le diera un último buen toque.

Tercer partido consecutivo en que América no le puede ganar a Monterrey, pero además, esta es la primera vez en estos cuatro torneos consecutivos clasificando a la final que las Águilas pierden el partido de ida por los cuartos, ¿será que finalmente acabó el dominio azulcrema en México?