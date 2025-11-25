Allan Saint-Maximin, baja temporal con América y definitiva con Haití

Enrique Gómez

No solo se bajó de la Selección de Haití, sino también de los cuartos de final…

Pero a diferencia de lo que se refiere al Mundial del 2026, Allan Saint-Maximin no se hizo a un lado del partido de ida contra Monterrey por decisión propia sino por un fuerte cuadro gripal.

Algunos reportes aseguran que se trata de COVID, pero hasta ahora, en lo que todos los medios coinciden es que el francés no estará disponible debido a una fuerte gripa, acompañada por fiebre.

Se espera que el atacante de 28 años pueda estar para el juego de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes (29 de noviembre), donde a las Águilas les alcanzará con empatar el marcador global para acceder a semifinales.

Allan Saint-Maximin no realizó el viaje a Monterrey 🥶



Con información de Azteca Deportes, podemos confirmar que el francés presentó un cuadro gripal que le impidió realizar el viaje y de último minuto será baja para el juego de ida 🤧#LiguillaBotanera pic.twitter.com/HAZOpaSfEn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 26, 2025

¿Extrañarán las Águilas a ‘Maxi’ para el duelo contra Monterrey?

El exseleccionado juvenil por Francia está rankeado como el séptimo mejor extremo izquierdo de toda la temporada en la Liga MX (de acuerdo con la plataforma Comparisonator) y ha jugado prácticamente todos los partidos desde que aterrizó en México (12 encuentros, seis como titular), por si fuera poco, acumula tres goles y dos asistencias en el certamen. Es decir, vaya que su ausencia le pesará al conjunto azulcrema.

Allan Saint-Maximin ha sido muy referido en las últimas horas, primero por su felicitación y deslindamiento de la Selección Haitiana, ante los rumores que lo acomodaban como opción para el equipo que disputará la Copa del Mundo debido a su secendencia caribeña y ahora por la baja que causará para el juego de ida en el BBVA.

¿Dolerá más la ausencia del francés con las Águilas o la de Lucas Ocampos por su cirugía obligada con Rayados?