¿Solo fue una ilusión? Allan Saint-Maximin se ha ido diluyendo

Enrique Gómez

¿Gastó toda su energía en los dos primeros partidos y no dejó nada para el resto del torneo? Pareciera, pero esto es futbol, no un juego de electrónica, así que todavía se espera más de Allan Saint-Maximin.

El francés ilusionó a todos con su presentación en la Liga MX, pero en los siguientes encuentros no ha estado a la altura de esas expectativas que él mismo levantó con su exhibición contra Atlas y Pachuca.

Primeros dos partidos de ‘Maxi’:

• 2 goles

• 58 minutos

Siguientes cinco partidos del francés

• 1 asistencia y 1 amarilla

• 295 minutos

¿Por qué Allan Saint-Maximin es más 'bomba' que Anthony Martial? Previo al Rayados-América, la I.A. tiene a su francés 'favorito'

Pero a pesar de que el atacante ya no ha contribuido con goles, su impacto en el equipo se mantiene, tanto así que la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator lo ubica como uno de los cinco mejores extremos por izquierda del torneo. No es el primero, como lo hubiera esperado el americanismo, pero sigue siendo un jugador que marca la diferencia por todo lo que aporte en el campo.

De acuerdo con la I.A, aquí los mejores extremos por izquierda del Apertura 2025:

• Lucas Ocampos (Monterrey), 303 índex

• Ozziel Herrera (Tigres), 231 índex

• Alexis Vega (Toluca), 214 índex

• Brian Rodríguez (América), 200 índex

• Allan Saint-Maximin (América), 198 índex

Con los 'ojos cerrados', el América arrolló a Santos Laguna Las Águilas están en su mejor momento para pelear el liderato

Sí, el América tiene a dos de los mejores jugadores en esa posición y esa es la razón por la que el francés fue suplente en el último partido (victoria 3-0 ante Santos Laguna) y también en el duelo antepasado (triunfo 1-0 ante Atlético de San Luis). Después de todo, Brian Rodríguez se mantiene en el equipo pese a los rumores de cada mercado y a pesar de la meteórica presentación de francés, tiene mejores registros.

¿Se prenderá Saint-Maximin para las últimas jornadas del torneo o su extraordinario nivel fue solo una ilusión? Al torneo la quedan cinco fechas y el América necesita dar lo mejor si quiere quitarle el primer lugar al Toluca.