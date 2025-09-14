Publicación: sábado 13 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

Al América ya se le olvidó lo que es perder en Liga contra Chivas

No creerás cuánto tiempo tiene el Guadalajara sin ganar un Clásico de Liga MX

Ganarle al América no es imposible para Chivas, aunque hacerlo en un juego 'normal' de Liga sí lo parezca.

Y como el Clásico Nacional de este día es válido por la Jornada 8 del Apertura 2025 (o sea, un partido común de fase regular), hay que apuntar otra estadística más en contra al equipo rojiblanco.

Así las tendencias previo al partido en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· Última victoria de Chivas: 1-0, marzo 2025 (CONCACAF)

· Última victoria del Guadalajara como visitante: 2-3, marzo 2024 (CONCACAF)

· Última victoria de Chivas en el torneo local: 1-3, mayo 2023 (Liguilla)

· Última victoria rojiblanca en fase regular de Liga: 1-0, febrero 2017

Las últimas cinco victorias del ‘Rebaño’ en el Clásico Nacional han sido en instancias de eliminación directa, pero eso de ganarle puntos a su archirrival es algo que luce increíblemente lejano.

¿El Clásico más disparejo de la historia? Las realidades de América y Chivas

1. América lleva 4 finales de Liga consecutivas; Chivas también suma 4, pero los últimos 21 años.
2. Con 17 puntos, las Águilas están a uno del liderato; Chivas tiene los mismos 4 puntos que el último lugar.
3. Guadalajara no gana un Clásico Nacional en fase regular desde el Clausura 2017, torneo del último título.
4. Desde 1996 (inicio de torneos cortos), América tiene 36 victorias ante Chivas; 22 empates y 26 derrotas.
5. América es número 1 del cociente con 153 puntos en 75 partidos; Chivas, 8° con 108 en 74 juegos.
6. André Jardine es el técnico con más tiempo en su club (2 años), Gabriel Milito lleva 2 meses dirigiendo.
7. El último duelo directo (en CONCACAF) lo ganó América 4-0; en la Liga MX el Clásico finalizó 0-0.
8. Tasado en 108 millones de euros, el ‘Ave’ vale casi 40 MDE más que el ‘Rebaño’ según Transfermarkt.
9. Pese a que las Águilas perdieron la final pasada, con 16 títulos de Liga, ya aventaja con 4 al ‘Rebaño’.
10. América ya es el equipo más popular de México con el 21% de la afición; el Guadalajara es 2° con el 17%.

O sea que hace más de ocho años que el Guadalajara no le gana al América en un partido de Liga. La afición rojiblanca lleva más tiempo sin celebrar una victoria ‘normal’ contra el ‘Ave’ que un título, pues cabe recordar que ese mismo Clausura 2017 fue cuando este equipo ganó su último trofeo, en mayo.

¿Cambiarán las cosas en este partido de fase regular por el Apertura 2025? Por lógica, mientras más crece una racha, más propensa está a terminar, pero lo cierto es que este Clásico Nacional luce más disparejo que nunca, pues mientras Chivas está empatado con el último lugar de la tabla de posiciones (4 puntos), el América está apenas un escalón por debajo del líder Rayados, que tiene 18 puntos.

En los últimos años, América tiene un dominio total sobre el Guadalajara, pero se espera que el equipo tapatío saque el amor propio para salvar la cabeza de su técnico y recomponer el rumbo antes de que sea tarde.

