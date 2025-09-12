¿En qué momento hay tanta distancia entre América y Chivas?

Enrique Gómez

Por más disparejo que luzca, el Clásico Nacional es el encuentro más esperado del futbol mexicano. Es más, toda esa diferencia en la previa le brinda un nuevo atractivo al duelo entre América y Chivas.

En cuanto a valor de mercado, tendencias por partidos directos y sobre todo, por el actual desempeño de ambos equipos, parece imposible pensar en un Clásico de Clásicos menos balanceado y por eso, se trata de una oportunidad de oro para que Chivas se meta a la pelea antes de que sea demasiado tarde.

Así llegan los dos equipos más populares y ganadores de la Liga MX para su enfrentamiento por la Jornada 8 del Apertura 2025: