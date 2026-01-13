Adiós Liga MX, Ángel Zaldívar probará suerte en el Alajuelense

Redacción FOX Deportes

Después de 12 años en la Liga MX y de haber jugado en cinco equipos diferentes, Ángel Zaldívar probará suerte en Centroamérica, en el futbol de Costa Rica para ser exactos.

El delantero de 31 años jugará con La Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos más grandes del balompié tico y también de todo el subcontinente. El acuerdo es por el siguiente año y medio.

El ingeniero jugó los 21 partidos que disputó Juárez en el pasado Apertura 2025 del futbol mexicano (la gran mayoría de ellos como suplente) y anotó dos goles en los primeros partidos de la campaña.

LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club. El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. ¡Bienvenido al Campeón Nacional y de Centroamérica, Ángel! ❤️🖤🦁 pic.twitter.com/34HkJP5YXw — Alajuelense (@ldacr) January 13, 2026

En total, se macha de la Liga MX con 52 goles y 17 asistencias desde que debutó con las Chivas en 2013. En toda su carrera acumula 292 partidos en Primera División, la mayoría de ellos con el Guadalajara, aunque también militó en equipos como Monterrey, Puebla, Atlético de San Luis y los ‘Bravos’.

Su mejor torneo fue el Apertura 2018, donde hizo seis goles y vio poco más de mil minutos de juego. En ese semestre disputó un total de cinco partidos amistosos con la Selección Mexicana.

El Alajuelense debuta el 15 de enero en la Liga de Costa Rica y su ambición es repetir el título de campeón.