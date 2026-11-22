Enrique Gómez

Tanto le costó a Santos Laguna repuntar a zona de Liguilla, que al parecer se quedó sin gas para la última fecha. El equipo de Torreón, el que no hace mucho ostentaba la mejor racha del futbol mexicano, quedó eliminado en su propio campo por un equipo al que superaba en la tabla.

Siendo justos, los ‘Guerreros’ pasaron 16 de las 17 jornadas del Apertura 2026 en zona de eliminación y así mismo terminaron la fase regular, marginados de los ocho primeros.

¡Rugió La Fieeeeera en la comarca! ??



El @clubleonfc salió victorioso en Torreón y se quedó con el boleto a la Fiesta Grande que se disputaba en el TSM en esta #J17 del #AP26. ?️#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex no entrega el #MarcadorFinal.?#AP26 | #SANLEO |… pic.twitter.com/nW2lwrOT5c — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Victoria 2-1 de León, que hizo los deberes y amarró su pase a la fase final.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Territorio Santos Modelo:

· 0-1 (37’): Increíble autogol de Echeverría, quien tocó el balón en vez de reventarlo

· 1-1 (50’): Centro que no puede rechazar la defensa y gran remate de Ramiro Sordo

· 1-2 (90’): Golazo de bandera de Ismael Díaz, quien probó desde fuera del área

#J17 | #AP26



Este GOLAZO de Ismael Díaz De León ?? nos dio el triunfo y el pase a la Liguilla.#SerFieraEsUnOrgullo ? pic.twitter.com/8QL6RZYzhB — Club León (@clubleonfc) November 22, 2026

Santos, que de entre todos los aspirantes a quedarse con uno de los tres boletos disponibles a la Liguilla antes de esta Jornada 17 era el mejor perfilado al ser el único con 25 puntos, se aferró a la clasificación pese a jugar con uno menos desde el primer tiempo (agresión de Kevin Palacios, 45’+1), sin embargo, en el último minuto del tiempo regular, se le escapó el boleto a la Liguilla.

León, en cambio, aseguró su pase y con 26 puntos, subió hasta el sexto lugar de la tabla.

En la Liga MX todo puede pasar y si hace un mes parecía imposible que Santos Laguna avanzara a la Liguilla, esta vez, cuando menos probable se veía su eliminación, se despidió con una derrota, apenas la segunda en los últimos 10 partidos, lapso en el que ganó un total de ocho encuentros.