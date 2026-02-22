Con reacción bravía, Tigres rescató el empate en casa

Hiram Marín

El empate 2-2 entre Tigres y Chivas dejó un duelo intenso en el Estadio Universitario al continuar la jornada 16 de la Liga MX femenil, donde las visitantes sorprendieron desde el arranque con un gol tempranero de Jasmine Casarez al minuto 12.

Las rojiblancas aprovecharon su inercia ofensiva y antes del descanso ampliaron la ventaja con anotación de Alicia Cervantes al 44’, silenciando momentáneamente el Volcán.

Tigres reaccionó en la segunda mitad con mayor presencia ofensiva y encontró recompensa al minuto 59, cuando Diana Ordóñez descontó para meter a las Amazonas de lleno en el partido. El conjunto local comenzó a inclinar la cancha, generando presión constante sobre la zaga tapatía en busca del empate.

Cuando parecía que Chivas se llevaba la victoria, apareció María Sánchez en la recta final para marcar al 89’ el gol del 2-2 definitivo, con lo que rescató un punto valioso para Tigres. El tanto confirmó la capacidad de reacción de las felinas, que lograron levantarse de una desventaja de dos anotaciones.

El resultado dejó a ambos equipos firmando una igualada con sabor a Liguilla, en un choque entre contendientes directas del Clausura 2026. Tigres mantuvo su lugar en la parte alta de la tabla, mientras que Chivas dejó escapar una ventaja importante en un duelo que mostró la paridad y el alto nivel competitivo de la Liga MX Femenil.