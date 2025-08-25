Chivas femenil rescató un punto de manera épica

Redacción FOX Deportes

En un vibrante encuentro en el Estadio Akron, Chivas y Monterrey empataron 1-1 en la Jornada 8 del Apertura 2025. Las Rayadas tomaron la delantera temprano con un gol de Lucía García al minuto 7. La jugadora recibió un pase largo de Diana García y definió de pierna derecha ante la salida de la portera de Chivas, Blanca Félix.

A pesar del dominio inicial de Monterrey, Chivas respondió con presión constante. Paola Manrique, portera de Rayadas, tuvo intervenciones clave, evitando goles de Denise Castro y Emily Gielnik. El equipo local también estuvo cerca de empatar con un remate de Valeria del Campo que pasó por encima del travesaño.

En la segunda mitad, Monterrey continuó buscando ampliar su ventaja, pero Chivas no cedió. Al minuto 80, Jermaine Seoposenwe centró para Christina Burkenroad, pero la delantera albiazul no logró conectar. A pesar de los esfuerzos de ambas escuadras, el marcador se mantenía sin cambios.

Finalmente, en el minuto 88, Adriana Iturbide empató para Chivas tras un rechace de la defensa albiazul en un tiro de esquina. La delantera remató de pierna derecha, logrando el gol del empate. Con este resultado, Chivas se mantiene en la quinta posición de la tabla general, con 16 puntos.