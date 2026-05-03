Publicación: martes 5 de mayo de 2026

EFE

Arrancan las semifinales de la Liga MX Femenil

Cuatro equipos se mantienen con vida en la competencia.

Las Rayadas de Monterrey, equipo en el que juega la goleadora española Lucía García, visitarán el próximo jueves al Pachuca de Charlyn Corral, en el inicio de las semifinales del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

La Federación Mexicana de Futbol anunció este martes el programa de la fase de los cuatro mejores equipos del campeonato, que contará con dos series con partidos de ida y vuelta, en las cuales los cuadros ganadores se clasificarán a la final y en caso de empate, lo harán América y Monterrey, por haber jugado mejor la fase regular.

En cuartos de final, Monterrey superó por 5-1 a Cruz Azul, con tres goles en el partido de vuelta de García, en tanto las Tuzas se impusieron por 3-2 a las Chivas de Guadalajara, con una anotación de Corral en el segundo encuentro de la serie.

Gran golpe de Rayadas para avanzar a semifinales

Rayadas goleó 4-0 a Cruz Azul en la vuelta de cuartos de final.
La figura del partido fue Lucía García, autora de un hat-trick.
El marcador global terminó 5-1 a favor de Rayadas tras el 1-1 de la ida.

También este jueves, el líder América se meterá en el estadio del Toluca, que dio la nota de los cuartos de final al superar al campeón Tigres, con victorias por 2-1 y 0-2, que le permitieron imponerse por 3-1 en la serie.

Con un gol decisivo de la española Irene Guerrero, América venció al Juárez por 4-3 y ahora deberá mostrar su mejor futbol para imponerse a un Toluca animado luego de superar de manera contundente al monarca de liga con dos goles de la francesa Faustine Robert.

Robert y su compatriota Eugenie Le Sommer, líder de las goleadoras en la fase regular, pasan por un buen momento, lo cual aumenta las expectativas del duelo entre las 'Diablas' y el favorito América.

Los partidos de vuelta se jugarán el domingo, cuando América recibirá a Toluca y Monterrey a Pachuca.

Con susto incluido, pero América es semifinalista en la Liga MX femenil

América venció 3-2 a Juárez en la vuelta y avanzó a semifinales con global de 4-3 tras el 1-1 en la ida.
El partido fue de remontadas constantes: Juárez llegó a estar en ventaja en dos ocasiones y puso en riesgo la eliminatoria.
La primera anotación fue de Aisha Solórzano, quien definió tras quitarse a la defensa y a la portera para el 0-1.
El punto de quiebre llegó al 38’, cuando Yunaira López fue expulsada por doble amarilla y dejó a Juárez con 10.
América empató 1-1 antes del descanso con penal convertido por Irene Guerrero tras la falta sobre Scarlett Camberos.
En el segundo tiempo, Juárez volvió a adelantarse 2-1 con gol de Aurélie Kaci de cabeza, sorprendiendo a Sandra Paños.
El 2-2 llegó tras una desatención defensiva: Sarah Luebbert asistió y Scarlett Camberos empujó el balón en el área chica.
El gol definitivo cayó al minuto 93, otra vez de Irene Guerrero, con un disparo de larga distancia que selló la remontada.
América dominó gran parte del trámite, pero sufrió ante la resistencia de Juárez incluso con superioridad numérica.
Con este triunfo, las Águilas —líderes del torneo— se convirtieron en el primer equipo clasificado a semifinales del Clausura 2026.

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