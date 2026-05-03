Arrancan las semifinales de la Liga MX Femenil

EFE

Las Rayadas de Monterrey, equipo en el que juega la goleadora española Lucía García, visitarán el próximo jueves al Pachuca de Charlyn Corral, en el inicio de las semifinales del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

La Federación Mexicana de Futbol anunció este martes el programa de la fase de los cuatro mejores equipos del campeonato, que contará con dos series con partidos de ida y vuelta, en las cuales los cuadros ganadores se clasificarán a la final y en caso de empate, lo harán América y Monterrey, por haber jugado mejor la fase regular.

En cuartos de final, Monterrey superó por 5-1 a Cruz Azul, con tres goles en el partido de vuelta de García, en tanto las Tuzas se impusieron por 3-2 a las Chivas de Guadalajara, con una anotación de Corral en el segundo encuentro de la serie.

Gran golpe de Rayadas para avanzar a semifinales

También este jueves, el líder América se meterá en el estadio del Toluca, que dio la nota de los cuartos de final al superar al campeón Tigres, con victorias por 2-1 y 0-2, que le permitieron imponerse por 3-1 en la serie.

Con un gol decisivo de la española Irene Guerrero, América venció al Juárez por 4-3 y ahora deberá mostrar su mejor futbol para imponerse a un Toluca animado luego de superar de manera contundente al monarca de liga con dos goles de la francesa Faustine Robert.

Robert y su compatriota Eugenie Le Sommer, líder de las goleadoras en la fase regular, pasan por un buen momento, lo cual aumenta las expectativas del duelo entre las 'Diablas' y el favorito América.

Los partidos de vuelta se jugarán el domingo, cuando América recibirá a Toluca y Monterrey a Pachuca.