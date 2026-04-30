Redacción FOX Deportes
Las Diablas hicieron la hazaña y son semifinalistas de la Liga MX femenil
Toluca finiquitó la serie ante Tigres, se impuso en el estadio Universitario
Toluca consumó la hazaña en el Estadio Universitario, donde resistió el asedio de Tigres y selló su pase a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Con la ventaja 2-1 obtenida en la ida, las Diablas jugaron con inteligencia una vuelta cargada de tensión y rompieron, por primera vez en la historia, la hegemonía de las Amazonas en liguilla. El silbatazo final marcó un antes y un después para la franquicia escarlata.
El golpe inicial de la serie había llegado días antes en el Nemesio Diez, con los goles de Eugenie Le Sommer (66’) y Faustine Robert (78’), que le dieron la vuelta al tanto previo de Diana Ordóñez (43’) para Tigres .
Ese 2-1 obligó a las felinas a buscar la remontada en casa, pero también evidenció que Toluca tenía argumentos futbolísticos y carácter para competirle de tú a tú al equipo más dominante del circuito.
En la vuelta, Tigres intentó imponer condiciones desde el arranque, con posesión y llegadas constantes, pero Toluca respondió con orden defensivo y salidas peligrosas.
El momento clave de toda la eliminatoria seguía pesando: el penal fallado por Jennifer Hermoso en la ida, detenido por Valeria Martínez en el último suspiro, que terminó por inclinar la balanza emocional y deportiva hacia las Diablas . Esa jugada se convirtió en el símbolo de la serie.
El cierre fue de resistencia pura para Toluca, que soportó los embates finales y confirmó una eliminación histórica: por primera vez, Tigres Femenil quedó fuera de una liguilla a manos de las escarlatas.
Con el 2-1 global, las mexiquenses avanzan a semifinales y firman una de las mayores sorpresas recientes del futbol femenil mexicano, mientras Tigres ve cortado su dominio en la instancia decisiva.
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