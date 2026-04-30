Las Diablas hicieron la hazaña y son semifinalistas de la Liga MX femenil

Redacción FOX Deportes

Toluca consumó la hazaña en el Estadio Universitario, donde resistió el asedio de Tigres y selló su pase a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Con la ventaja 2-1 obtenida en la ida, las Diablas jugaron con inteligencia una vuelta cargada de tensión y rompieron, por primera vez en la historia, la hegemonía de las Amazonas en liguilla. El silbatazo final marcó un antes y un después para la franquicia escarlata.

El golpe inicial de la serie había llegado días antes en el Nemesio Diez, con los goles de Eugenie Le Sommer (66’) y Faustine Robert (78’), que le dieron la vuelta al tanto previo de Diana Ordóñez (43’) para Tigres .

Ese 2-1 obligó a las felinas a buscar la remontada en casa, pero también evidenció que Toluca tenía argumentos futbolísticos y carácter para competirle de tú a tú al equipo más dominante del circuito.

En la vuelta, Tigres intentó imponer condiciones desde el arranque, con posesión y llegadas constantes, pero Toluca respondió con orden defensivo y salidas peligrosas.

El momento clave de toda la eliminatoria seguía pesando: el penal fallado por Jennifer Hermoso en la ida, detenido por Valeria Martínez en el último suspiro, que terminó por inclinar la balanza emocional y deportiva hacia las Diablas . Esa jugada se convirtió en el símbolo de la serie.

El cierre fue de resistencia pura para Toluca, que soportó los embates finales y confirmó una eliminación histórica: por primera vez, Tigres Femenil quedó fuera de una liguilla a manos de las escarlatas.

Con el 2-1 global, las mexiquenses avanzan a semifinales y firman una de las mayores sorpresas recientes del futbol femenil mexicano, mientras Tigres ve cortado su dominio en la instancia decisiva.