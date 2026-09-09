América vs Tigres femenil será en el escenario estelar

Hiram Marín

El choque estelar de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil mudará su escenario habitual. Las campeonas Águilas del América saldrán del Nido de Coapa para recibir a Tigres Femenil en la cancha del Estadio Azteca (Banorte), inmueble que se prepara para una gran asistencia dada la rivalidad histórica entre ambas escuadras.

El coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para alojar un choque que promete emociones al reunir a los dos proyectos más consistentes y laureados de la categoría.

Desde la cancha Cristóbal Ortega, ¡Vamos ? CAmpeonas! ? pic.twitter.com/oqnrdUerEz — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 12, 2026

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento presumiendo un paso perfecto tras ganar sus primeros seis partidos del torneo Apertura 2026. La escuadra azulcrema ostenta el ataque más poderoso de la competencia con 30 goles a favor y solo 3 recibidos. Por su parte, el conjunto felino presume la mejor defensiva del certamen, con apenas un gol recibido en 450 minutos.

Las CAmpeonas juegan en casa. ?

Y tú lo tienes que vivir. ?



J7 ⚔️ América vs. Tigres

?️ Estadio Banorte

? Venta: https://t.co/k7ALvv5Y0m pic.twitter.com/1eH2bjn8sf — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 12, 2026

El atractivo individual del duelo estará enfocado en la contundencia de las jugadoras brasileñas y el peso de las referentes habituales. América cuenta con Geyse da Silva en un momento arrollador como líder de goleo con 11 anotaciones, acompañada por figuras de peso como Scarlett Camberos. Tigres responde mediante el olfato goleador de Diana Ordóñez (6 goles) y Maricarmen Reyes (5 goles), armas clave para inquietar a la zaga local.

El resultado del partido definirá al líder absoluto e invicto del campeonato al término de esta jornada. Un triunfo de América consolidaría su hegemonía ofensiva y su lugar en lo más alto del Grupo B. Si Tigres logra la victoria en la capital, no solo romperá el paso perfecto de su rival, sino que confirmará su estatus defensivo y tomará la cima del Grupo A con 21 unidades.