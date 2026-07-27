Publicación: lunes 27 de julio de 2026

Héctor Cantú

América femenil, el cuarto equipo que jugará en el Estadio Banorte

Continúan la sbuenas noticias para el gran campeón mexicano

Horas después de que se consagrara como Campeón de Campeones del futbol femenil mexicano, el América recibió otra buena noticia.

A través de sus redes sociales, el Club América Femenil confirmó que regresarán a jugar al Estadio Banorte para el próximo 8 de agosto.

“El próximo 8 de agosto, la afición americanista tendrá la oportunidad de festejar junto a sus Campeonas el histórico triplete, en el marco del partido debut como local de América Femenil en el renovado Estadio Banorte”, se lee en el comunicado enviado por el equipo de la capital mexicana.

El club anunció que alternará sus partidos como local entre el Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca y en la Cancha Centenario, ubicada dentro de las instalaciones del club América.

La razón obedece a que tendrán que adaptarse al calendario de competición de la Liga MX, pues tres de sus representantes, también jugarán en el Estadio Banorte.

De esta manera, Cruz Azul, Atlante y las divisiones varonil y femenil del América, tendrán como su sede principal el Coloso de Santa Úrsula.

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