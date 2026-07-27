América femenil, el cuarto equipo que jugará en el Estadio Banorte

Héctor Cantú

Horas después de que se consagrara como Campeón de Campeones del futbol femenil mexicano, el América recibió otra buena noticia.

A través de sus redes sociales, el Club América Femenil confirmó que regresarán a jugar al Estadio Banorte para el próximo 8 de agosto.

Estos momentos quedan grabados para toda la vida.

Lo logramos juntas, Águilas. Somos Tricampeonas.

🏆🏆🏆💙💛 pic.twitter.com/LDyDB68mi1 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 27, 2026

“El próximo 8 de agosto, la afición americanista tendrá la oportunidad de festejar junto a sus Campeonas el histórico triplete, en el marco del partido debut como local de América Femenil en el renovado Estadio Banorte”, se lee en el comunicado enviado por el equipo de la capital mexicana.

El club anunció que alternará sus partidos como local entre el Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca y en la Cancha Centenario, ubicada dentro de las instalaciones del club América.

¡Buenos días, Águilas! 🦅☀️

Despierten con una sonrisa ¡Somos tricampeonas! 🏆🏆🏆💙💛 pic.twitter.com/g2M58QxNwt — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 27, 2026

La razón obedece a que tendrán que adaptarse al calendario de competición de la Liga MX, pues tres de sus representantes, también jugarán en el Estadio Banorte.

De esta manera, Cruz Azul, Atlante y las divisiones varonil y femenil del América, tendrán como su sede principal el Coloso de Santa Úrsula.