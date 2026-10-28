EFE
América femenil pone un pie en semifinales
Las Águilas 'vuelan' hacia la definición de otro título para su palmarés
El equipo femenino del América, campeón de la Liga mexicana de fútbol, goleó este miércoles por 3-0 al de Toluca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura y quedó más cerca de las semifinales.
Jana Gutiérrez, la española Irene Guerrero y un autogol de Mitsy Ramírez sellaron el triunfo del América.
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América tomó ventaja con un gol en propia puerta de Ramírez en el minuto 6. A continuación incrementó su dominio, pero careció de contundencia para aumentar la ventaja, pese a la presencia de la la brasileña Geyse, líder goleadora.
En el comienzo de la segunda parte, el español Ángel Villacampa, entrenador de América, envió a la cancha a su compatriota Irene Guerrero, y pronto las Águilas comenzaron a aumentar la presión sobre sus rivales.
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En el minuto 48, Gutiérrez aprovechó un tiro de esquina para aumentar de cabeza. Y en el 59 Guerrero selló la victoria al ejecutar un penalti.
Toluca tuvo la oportunidad de descontar en el minuto 74 a través de la sueca Sofia Jakobsson, quien estrelló el balón en el poste.
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Con ventaja de tres goles, América visitará el próximo domingo a Toluca, que necesita fútbol y goles para cambiar la historia adversa.
Los cuartos de final comenzaron este martes con la victoria a domicilio de Tigres por 2-3 sobre Pumas.
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