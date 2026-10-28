América femenil pone un pie en semifinales

EFE

El equipo femenino del América, campeón de la Liga mexicana de fútbol, goleó este miércoles por 3-0 al de Toluca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura y quedó más cerca de las semifinales.



Jana Gutiérrez, la española Irene Guerrero y un autogol de Mitsy Ramírez sellaron el triunfo del América.

https://t.co/CixbXVwGMY — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 12, 2026

América tomó ventaja con un gol en propia puerta de Ramírez en el minuto 6. A continuación incrementó su dominio, pero careció de contundencia para aumentar la ventaja, pese a la presencia de la la brasileña Geyse, líder goleadora.



En el comienzo de la segunda parte, el español Ángel Villacampa, entrenador de América, envió a la cancha a su compatriota Irene Guerrero, y pronto las Águilas comenzaron a aumentar la presión sobre sus rivales.

https://t.co/ktIHosNR8j — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 12, 2026

En el minuto 48, Gutiérrez aprovechó un tiro de esquina para aumentar de cabeza. Y en el 59 Guerrero selló la victoria al ejecutar un penalti.



Toluca tuvo la oportunidad de descontar en el minuto 74 a través de la sueca Sofia Jakobsson, quien estrelló el balón en el poste.

https://t.co/03mpa4Dffe — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 12, 2026

Con ventaja de tres goles, América visitará el próximo domingo a Toluca, que necesita fútbol y goles para cambiar la historia adversa.



Los cuartos de final comenzaron este martes con la victoria a domicilio de Tigres por 2-3 sobre Pumas.