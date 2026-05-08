América cerró el trámite y está en la final de la Liga MX Femenil

EFE

La venezolana Gabriela García, la española Irene Guerrero, de penal, y las locales Aylin Aviléz y Alexa Soto ayudaron este domingo al América a superar por 4-3 al Toluca para avanzar a la final del Clausura 2026 de la Liga MX femenil.

Por su parte, la francesa Faustine Robert anotó los tres tantos para las visitantes. El América ganó 7-1 en el juego de ida de la semifinal y se clasificó al partido por el título con un marcador global de 11-4.

Las Águilas se fueron al ataque desde el inicio y obtuvieron pronta recompensa al minuto cinco gracias a un remate de cabeza de Gabriela García a un tiro de esquina que terminó en la red para el 1-0.

La respuesta del visitante llegó al 12, en un contragolpe en el que Faustine Robert escapó por izquierda y a su ingreso al área disparó de zurda para empatar 1-1.

Y dio la vuelta 1-2 al 21 vía un penal que, de nuevo, Robert se encargó de enviar al fondo de la portería.

Las Águilas igualaron 2-2 al 35 con el mismo recurso; penalti que ejecutó Irene Guerrero lejos del lance de Valeria Martínez.

Las Diablas Rojas retomaron la ventaja 2-3 en tiempo agregado en una jugada por izquierda de Robert, que se quitó a Karen Luna y disparó a poste contrario.

En la segunda mitad, el juego cayó en un ritmo semilento que rompió al 75 Aylin Aviléz en una jugada por el centro que culminó con disparo de media vuelta.

En tiempo agregado el local dio la voltereta 4-3 en una jugada de la brasileña Giana Riley, quien centró a la entrada de Alexa Soto, que remató dentro del área.