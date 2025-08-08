¿Qué Liga tuvo más victorias en la primera fase de la Leagues Cup?

Enrique Gómez

Al final, la MLS remontó y ganó el frente a frente contra la Liga MX en la edición 2025 de la Leagues Cup.

Luego de una tercera fecha desastrosa para los equipos mexicanos y las fallas de equipos importantes como Tigres, Pumas y Rayados, la liga de Estados Unidos terminó con más victorias en la fase de liga de este torneo internacional, donde se registraron 54 enfrentamientos, cada uno de ellos entre un club de la Liga MX y un anfitrión de la MLS; este año no hubo duelos entre clubes de la misma competencia.

El mano a mano fue total y así quedó el balance final:

Victorias de la Liga MX en las tres jornadas:

En tiempo regular: 5, 5, 5 = 15

En penales: 3, 6, 2 = 11

26 totales

Victorias de la MLS en las tres jornadas:

En tiempo regular: 8, 5, 10 = 23

En penales: 2, 2, 1 = 5

28 totales

8️⃣ teams left in #LeaguesCup2025



Who’s lifting it next August 31? 🏆 pic.twitter.com/5JVZ87OOqP — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

Visto de otra forma, el futbol mexicano conquistó 15 victorias; ocho menos que la MLS, en tanto que se registraron 16 empates. En ese sentido, vaya que hubo una marcada diferencia en favor de los equipos locales, sin embargo, como tras cada empate en los 90 minutos se procedió al lanzamiento de penales, cada duelo terminó con un ganador en la cancha, aunque no necesariamente en las estadísticas.

Pese a la ‘victoria’ de la MLS, por regla el mismo número de equipos por competencia a los cuartos de final. Cada liga tiene una tabla independiente y los mejores cuatro de cada una clasifican.

Así los cruces para la fase de eliminación directa de la Leagues Cup:

Llave 1

Seattle Sounders (1° MLS) vs Puebla (4° Liga MX)

Pachuca (2° Liga MX) vs Los Angeles Galaxy (3° MLS)

Llave 2

Toluca (1° Liga MX) vs Orlando City (4° MLS)

Inter Miami (2° MLS) vs Tigres (3° Liga MX)

Por alguna razón, el futbol mexicano no ha terminado de adaptarse a esta competencia 100% disputada en Estados Unidos, pero veremos si los clasificados a cuartos de final se lo toman en serio.