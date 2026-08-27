¡México manda! Monterrey y León están en semifinales de Leagues Cup

Reuters

León y Monterrey avanzaron el martes a las semifinales de la Leagues Cup tras eliminar a los equipos de la MLS, Real Salte Lake y Chicago Fire, respectivamente.

León goleó por 3-0 con un doblete del colombiano Diber Cambindo, mientras que los Rayados ganaron por 2-1.

En el partido disputado en el estadio DICK'S Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado, Cambindo puso en ventaja a León al rematar barriéndose en el área un centro enviado por Iván Moreno desde el sector derecho.

El gol de La Fiera como si estuvieras en la cancha ?



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El segundo gol de León cayó a los 66 minutos con un remate de cabeza del chileno Sebastián Vegas en un tiro de esquina enviado por Fernando Beltrán desde el sector derecho.

Cambindo anotó su doblete a los 72 minutos al definir tras eludir al portero después de recibir un pase de Beltrán.

De esta manera, el club dirigido por el argentino Javier Gandolfi jugará la semifinal con el ganador del partido que disputarán el miércoles Toluca y Austin FC.

¡Doblete de Diber Cambindo! ??



El colombiano vuelve a aparecer para marcar el tercero de @clubleonfc en los Cuartos de Final de #LeaguesCup2026 ?



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Más temprano, en el encuentro que se jugó en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, Monterrey se adelantó en tiempo de reposición de la primera parte con un remate de cabeza de Víctor Guzmán tras centro enviado por Gerardo Arteaga al cobrar una falta desde el sector izquierdo.

Chicago Fire empató a los 59 minutos cuando el danés Philip Zinckernagel remató frente a la portería tras un pase de Andrew Gutman.

El gol de la victoria para Monterrey lo anotó Orbelín Pineda a los 83 minutos al sorprender al portero Chris Brady con un potente y colocado disparo desde fuera del área.

A golazo with a ticket to the semifinals ?️?



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"Chicago es un equipazo, tiene jugadores rápidos, fuertes, altos y con mucha calidad. Por eso, esta victoria vale mucho, Rayados demostró carácter y capacidad de reacción para avanzar a las semifinales", dijo el director técnico de Monterrey, el argentino Matías Almeyda.

"El gol de Orbelín es una de las características que tiene él, es un jugador que tiene un buen disparo de media distancia, pero aparte del gol le valoro esa entrega que tiene, es un muy completo. Es uno de los futbolistas más completos que he entrenado y humilde, cuando un futbolista juega bien al fútbol, a lo que hace y es humilde, lo hace más grande, y este es el caso", apuntó respecto a Pineda.

En la semifinal, Monterrey se enfrentará al ganador del partido que disputarán el miércoles América y Columbus Crew.

Los tres primeros lugares del torneo que disputan los clubes de la Liga y de la MLS, clasifican a la Copa de Campeones de la CONCACAF. El campeón avanza directamente a la fase de octavos de final.