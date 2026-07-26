Necaxa amarga el debut de Orbelín Pineda con Rayados

Héctor Cantú

Los Rayos del Necaxa lograron su segundo triunfo al hilo en el campeonato luego de vencer por 2-1 a Rayados de Monterrey.

El equipo regio quedó marcado por la inferioridad numérica al minuto 20 con la expulsión de Stefan Medina. A partir de ese momento, el equipo regio no pudo hacerle frente a un Necaxa que volvió a demostrar que en los minutos finales suele ser fuerte.

Julián Carranza fue el gran referente del equipo de Aguascalientes, quien se despachó con un doblete. El primero para adelantar a los Rayos y el segundo, invalidado por el VAR.

El gusto le duró poco al equipo de casa con la anotación de penal desde Lucas Ocampos, quien recibió golpe dentro del área que él mismo convirtió.

Los tres puntos se quedaron en casa gracias a la anotación del nuevo refuerzo Juan David Valencia, quien empujó la pelota al fondo de las redes con solo algunos segundos en el campo.

El equipo del ‘Pelado’ Almeyda dio minutos a Orbelín Pineda y el goleador proveniente de la MLS Hugo Cuypers, quien tuvo dos opciones a la ofensiva que quedaron lejos de las redes.

A pesar de a paridad, Necaxa fue paciente, buscó a toda costa el arco rival y encontró el gol en los minutos finales del encuentro.

Necaxa, además de amargar el debut de Orbelín Pineda, terminó con la racha consecutiva de 7 victorias del equipo blanquiazul ante el cuadro rojiblanco.