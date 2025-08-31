Lionel Messi no hizo un solo disparo al arco en la final

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vivido una de las peores noches desde que arribó al Inter Miami, luego de haber caído en el partido final de la Leagues Cup por goleada de 3-0 ante Seattle Sounders.

La presencia de Leo en el equipo titular había dotado de tranquilidad al cuadro de Las Garzas. Cuando el argentino aparece, regularmente al equipo suele irle bien.

Seattle Sounders, el nuevo campeón de la Leagues Cup

Sin embargo, esta no fue la noche, ni del Inter Miami y tampoco de Leo Messi, quien se marchó del partid sin haber logrado un solo disparo al arco rival.

Messi tuvo dos intentos de anotación, pero los dos disparos se fueron lejos de los tres postes defendidos por Andrew Thomas, además de que otros tres intentos fueron perfectamente bloqueados por la línea defensiva del Sounders.

Leo tampoco tuvo oportunidad de generar opciones de peligro para sus compañeros. El Sounders le cerró los espacios y solo le permitió lograr 30 pases acertados durante los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

No obstante, la estadística que refleja lo complicado que fue el partido para el capitán argentino fue que de los 6 dribles que intentó, solo uno fue exitoso, además de haber perdido en 19 ocasiones la pelota. Son cifras poco comunes para Leo y mucho más inesperadas en un duelo por un título.

Ahora, al Inter Miami solo le queda la posibilidad de pelar por el título de la temporada 2025 en un ciclo que podría terminar en blanco para el equipo de las Garzas.