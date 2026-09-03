¿La Leagues Cup es el trofeo más difícil de ganar?

Enrique Gómez

De todos los trofeos oficiales que existen, tal vez la Leagues Cup sea el menos codiciado, pero eso podría cambiar pronto, pues de alguna manera representa la competencia más dura para los clubes mexicanos.

Aun así, es seguro que para este año la copa estará en manos de un club de la Liga MX, pues todos los cuartofinalistas mexicanos avanzaron a la siguiente ronda. A la final llegaron Toluca y Monterrey.

Tan desafiante es la Leagues Cup para los clubes mexicanos que el torneo pasado la historia fue a la inversa: todos los cuartofinalistas mexicanos cayeron ante la MLS, liga que tenía un dominio absoluto en tres ediciones consecutivas, situación un tanto predecible si consideramos que prácticamente todos los partidos se juegan en la Unión Americana y casi todos en la casa del club estadunidense en cuestión.

La final de la Leagues Cup y otros partidos imperdibles

Pero la tendencia se revertirá este año y, como siempre hasta ahora, habrá un campeón nuevo.

Todos los campeones en la historia de la Leagues Cup

· 2019 → Cruz Azul

· 2021 → León

· 2023 → inter Miami

· 2024 → Columbus Crew

· 2025 → Seattle Sounders

· 2026 → Toluca o Monterrey

Cabe recordar que de 2019 a 2022 (año en que no hubo campeón), el torneo era disputado por unos pocos invitados; en 2023 y 2024 se jugaban con todos los clubes de ambas ligas, mientras que en las últimas dos ediciones, se disputa entre los 18 clubes de la Liga MX y los mejores 18 de la MLS.

¿Cuándo ganaron su último título internacional los semifinalistas de la Leagues Cup?

Toluca, segundo club con más títulos en la Liga MX (12), buscará apenas su cuarto campeonato a nivel internacional, el segundo de este 2026 en el que se coronó en la Copa de Campeones de CONCACAF. Es decir, el equipo de Antonio Mohamed quiere ser un equipo de época.

En tanto, Rayados buscará confirmarse como el equipo mexicano más ‘internacional’ y ganar su sexto título en este concepto, luego de las cinco Copas de CONCACAF que tiene en sus vitrinas.

El duelo es el domingo 6 de septiembre en el Estadio Shell Energy de Houston, unas horas después de que América y León jueguen el partido por el tercer lugar.