Dos pases de Leo Messi liquidaron al Atlas

Lionel Messi ha vuelto a ser el comandante del Inter Miami que llevó a buen puerto el andar del equipo de las Garzas en su presentación en la Leagues Cup donde superaron, en tiempo regular 2-1 al Atlas de la Liga MX.

Dos asistencias del capitán argentino permitieron que se destrabara un partido que se complicó para Las Garzas en la segunda mitad hasta que llegó el tanto agónico que le dio los tres puntos al equipo de la MLS.

En la primera mitad, el Inter Miami fue un equipo que superó en disparos a gol a su similar de la Liga MX. Sin embargo, Luis Suárez y Uros Durdevic fallaron opciones frente al arco. El primero, al estrellarlo en el larguero; el segundo, con un disparo que fue perfectamente atajado por el guardameta Ríos Novo.

Sergio Busquets ➡️ Messi ➡️ Telasco Segovia



Beautiful team goal for @InterMiamiCF to open the scoring against Atlas.