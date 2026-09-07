América, una de las 'víctimas' favoritas de Diber Cambindo

Héctor Cantú

iber Cambindo se encargó de enterrar el sueño del América de quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup y, con ello, conseguir un boleto para la Concacaf Champions Cup.

Un cabezazo del colombiano fue suficiente para mandar la pelota a las redes y darle la victoria al León en el partido por el tercer puesto del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

¡Gol de la Fiera! Diber Cambindo rompe el cero y pone a @clubleonfc al frente en el duelo por el tercer puesto ?



El colombiano llegó a tres anotaciones en #LeaguesCup2026 ⚽️



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Este no fue el primer gol de Cambindo ante el América. En siete enfrentamientos previos, el delantero marcó tres tantos: dos con la camiseta del Necaxa y uno más ya con el uniforme de los ‘Panzas Verdes’, en el torneo Clausura 2026.

De esta manera, América se convirtió en el tercer equipo de la Liga MX al que más goles le ha marcado el colombiano, únicamente por detrás de Mazatlán FC y Santos Laguna, ambos con cinco anotaciones recibidas.

Díber Cambindo se estrena como goleador con León... ¡en C.U.!

Con este tanto, Cambindo llegó a 47 goles con equipos mexicanos y a cuatro en la Leagues Cup.

Tras la victoria sobre el América, León se quedó con el último boleto que otorga la Leagues Cup para la Concacaf Champions Cup 2027.