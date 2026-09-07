América no pudo con León y queda fuera del podio de la Leagues Cup

Héctor Cantú

Las Águilas del América, líder de la Liga MX, sufrió un duro descalabro tras quedar en cuarto lugar de la Leagues Cup.

León fue el encargado de propinar un segundo descalabro al equipo de Guillermo Almada de manera consecutiva para dejarlo fuera del podio del torneo que disputan representantes de la MLS y de la Liga MX.

¡Gol de la Fiera! Diber Cambindo rompe el cero y pone a @clubleonfc al frente en el duelo por el tercer puesto ?



El colombiano llegó a tres anotaciones en #LeaguesCup2026 ⚽️



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Aunque las Águilas dominaron la primera mitad, la falta de contundencia terminó por costarles muy caro en el primer partido de la jornada final del torneo.

La opción más clara de gol la tuvo Rapha Veiga quien en su momento de impactar la pelota, terminó por enviarla por encima del arco defendido por el arquero Óscar García

¡@clubleonfc clasifica oficialmente a @TheChampions 2027! ?



La Fiera asegura su lugar en el torneo continental gracias a su gran actuación en #LeaguesCup2026 ? pic.twitter.com/vxn7hNzbdu — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 7, 2026

Un solitario gol de Diber Cambindo cerca del final del partido fue suficiente para llevarse la victoria y con ello, asegurar la presencia de León en la Concacaf Champions Cup 2027.

Esta es la segunda ocasión que un equipo mexicano queda ubicado en la cuarta posición de la Leagues Cup. El primero fue Rayados de Monterrey en la edición 2023 que conquistó el Inter Miami.