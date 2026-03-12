Xavi Hernández rompe el silencio y se defiende de las críticas

EFE

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha salido al paso de las críticas recibidas y ha publicado un breve texto en sus redes sociales defendiéndose: "Con la verdad por delante ¡siempre!".

En una entrevista con La Vanguardia, Xavi, que firmó su aval electoral por Víctor Font, criticó duramente la gestión de Joan Laporta, especialmente en el caso de Lionel Messi.

Xavi aseguró que Messi no fichó por el Barça en 2023, a pesar de tener el aval de La Liga, porque Laporta le confesó que si volvía el astro argentino éste le iba "a hacer la guerra", algo que "no se lo podía permitir".

El último día de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona

La versión sobre el frustrado fichaje de Messi ha sido refrendada por el entonces director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, mientras que tanto Laporta como el presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguraron que la versión no es correcta.

Además, Xavi arremetió contra Alejando Echevarría, excuñado de Joan Laporta y uno de los hombres fuertes del equipo dirigente, a pesar de que no tiene ningún cargo asignado.

"(El club) prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. (Laporta) Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo".