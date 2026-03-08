Publicación: lunes 9 de marzo de 2026

Héctor Cantú

El secreto mejor guardado de Joan Laporta, sobre Leo Messi, al descubierto

El astro argentino iba a regresar al Barcelona, pero el presidente lo impidió

La historia de Lionel Messi con el Barcelona ha dado un giro inesperado luego de las declaraciones de Xavi Hernández, quien ha destapado un ‘secreto’ sobre Leo y su posible vuelta al equipo catalán en un lejano 2023.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el exentrenador del equipo culé confirmó que todo estaba armado y apalabrado para que La Pulga volviera al club de sus amores luego de haber sido campeón del mundo, sin embargo, el hoy cantidad a la presidencia del club, lo echó todo por la borda.

El recuento del genio: Todos los títulos logrados por Leo Messi hasta el momento

Mundial de Clubes 2009
Mundial de Clubes 2011
Mundial de Clubes 2015
Campeón de La Liga 2004-2005
Campeón de La Liga 2005-2006
Campeón de La Liga 2008-2009
Campeón de La Liga 2009-2010
Campeón de La Liga 2010-2011
Campeón de La Liga 2012-2013
Campeón de La Liga 2014-2015
Campeón de La Liga 2015-2016
Campeón de La Liga 2017-2018
Campeón de La Liga 2018-2019
Campeón Copa del Rey 2008-2009
Campeón Copa del Rey 2011-2012
Campeón Copa del Rey 2014-2015
Campeón Copa del Rey 2015-2016
Campeón Copa del Rey 2016-2017
Campeón Copa del Rey 2017-2018
Campeón Copa del Rey 2020-2021
Campeón Supercopa de España 2005-2006
Campeón Supercopa de España 2006-2007
Campeón Supercopa de España 2009-2010
Campeón Supercopa de España 2010-2011
Campeón Supercopa de España 2011-2012
Campeón Supercopa de España 2013-2014
Campeón Supercopa de España 2016-2017
Campeón Supercopa de España 2018-2019
Campéón Champions League 2005-2006
Campéón Champions League 2008-2009
Campéón Champions League 2010-2011
Campéón Champions League 2014-2015
Campeón Supercopa de Europa 2009
Campeón Supercopa de Europa 2011
Campeón Supercopa de Europa 2015
Campeón de la Ligue 1 2021-2022
Campeón de la Ligue 1 2022-2023
Campeón de la Leagues Cup 2023
Campeón de la Supporter's Shield 2024
Campeón Mundial Sub-20 2005
Campeón Finalísima (Conmebol vs. UEFA) 2022
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos 2008
Copa América 2021
Copa América 2024
Mundial Qatar 2022

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", aseguró el exentrenador y jugador.

Hernández, quien salió por la puerta de atrás en una reunión de último minuto celebrada en casa de Laporta y cuando parecía que su continuidad en el banquillo estaba asegurada, agregó que, incluso, La Liga ya había dado luz verde para la vuelta del astro argentino.

“El contrato ya estaba en negociaciones con e padre de Leo. Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, agregó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si algú día podría volver al Barcelona, Xabi Hernández fue tajante al asegurar que no, pues su tiempo, como futbolista y entrenador, ya había pasado.

