El secreto mejor guardado de Joan Laporta, sobre Leo Messi, al descubierto

La historia de Lionel Messi con el Barcelona ha dado un giro inesperado luego de las declaraciones de Xavi Hernández, quien ha destapado un ‘secreto’ sobre Leo y su posible vuelta al equipo catalán en un lejano 2023.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el exentrenador del equipo culé confirmó que todo estaba armado y apalabrado para que La Pulga volviera al club de sus amores luego de haber sido campeón del mundo, sin embargo, el hoy cantidad a la presidencia del club, lo echó todo por la borda.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", aseguró el exentrenador y jugador.

Hernández, quien salió por la puerta de atrás en una reunión de último minuto celebrada en casa de Laporta y cuando parecía que su continuidad en el banquillo estaba asegurada, agregó que, incluso, La Liga ya había dado luz verde para la vuelta del astro argentino.

“El contrato ya estaba en negociaciones con e padre de Leo. Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, agregó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si algú día podría volver al Barcelona, Xabi Hernández fue tajante al asegurar que no, pues su tiempo, como futbolista y entrenador, ya había pasado.