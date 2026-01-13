Xabi Alonso se despidió de Real Madrid con "gratitud y orgullo"

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso se despidió de Real Madrid con un mensaje escueto en redes sociales, en el que elegantemente, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.

"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", escribió Xabi Alonso en su cuenta de Instagram junto a dos fotos dirigiendo al Real Madrid.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", añadió.

Alonso estuvo al frente de Real Madrid en 34 partidos en los que consiguió 24 victorias, seis empates y cuatro derrotas.