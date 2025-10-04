Xabi Alonso "contento" con el partido de Vinícius Jr. ante Villarreal

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, resaltó el "gran partido" del brasileño Vinícius Jr, autor de un doblete en el triunfo ante el Villarreal y aseguró que le gusta verle sonreír. 👔 @XabiAlonso: "Vini Jr. ha hecho muy buen partido y ha tenido una actuación decisiva".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025

"Vini ha hecho muy buen partido. Ha tenido una actuación decisiva, no solo por el primer gol, por el desequilibrio de la primera parte. Estoy muy contento con él, me gusta verle reír y disfrutar. Ha estado cerca de redondear el partido con un hat-trick. Contento por él porque necesitamos a todos y queríamos acabar este ciclo con la victoria de hoy", dijo en rueda de prensa.

"Ante el Levante ya hizo un gran partido, necesitamos a todos. Vini es muy importante en el equipo y en el club por su capacidad de desequilibrio. Todo lo que genera y la dificultad en el rival. Hoy hemos visto un gran partido suyo", elogió.

Xabi Alonso puso en valor el triunfo del Real Madrid, superando la fortaleza de un bloque trabajado por Marcelino García Toral como el Villarreal, y se quedó con la segunda parte de sus jugadores.

"Nos ha faltado velocidad en la primera parte. Cuando llegábamos generábamos, pero nos faltaba dinamismo ante equipos de Marcelino que están muy bien trabajados, con una estructura defensiva muy clara. A pesar de todo hemos tenido alguna ocasión, sin ser muy fluidos", analizó.