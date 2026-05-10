Publicación: lunes 11 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Vinícius Júnior y los reprobados del Real Madrid en El Clásico

El equipo merengue se murió de nada, terminó bailado y derrotado por el Barcelona

El Real Madrid se ha muerto de nada y ha rozado el ridículo con la actuación en la segunda edición de El Clásico de la temporada, donde terminó regalando el título de La Liga a su acérrimo rival.

Con Kylian Mbappé fuera de la ecuación, el liderazgo dentro del terreno de juego recayó en Vinícius Júnior, un futbolista que estuvo lejos de mostrarse como un capitán serio que tirara del carro y que impulsara a sus compañeros a cerrar el partido con honor.

Miradas entre Lamine Yamal y Olivia Rodrigo y otros momentos que enmarcaron El Clásico

Miras de Lamine Yamal y Olivia Rodrigo: La artista que apareció en la camiseta del Barcelona tuvo un fugaz cruce de miradas con Lamine Yamal, la juvenil estrella del Barcelona FC
Vinícius Júnior no perdió oportunidad para recordar a los culés que el Real Madrid tiene 15 Champions Ganadas
KO A Bellingham. El jugador del Real Madrid quedó noqueado luego de un codazo accidental. El madridismo reclamó penal que no fue cocedido.
Balón de Playa. La afición del Barcelona no dejó escapar la posibilidad de recordarle a Vinícius Júnior su Balón de Oro
La noche de Hansi Flick. Horas antes, el técnico perdió a su padre. Minutos después, terminó dedicando el título y celebrando los goles con sus comapañeros.
El regreso de Thibaut Courtois: El guardameta del Real Madrid reapareció tras su lesión. Aunque se 'comió' los dos goles del título culé, salvó al Real Madrid de una goleada desastrosa.
Título 29 para el Barcelona. El equipo culé levantó la copa por primera vez gracias a una victoria sobre el Real Madrid, la más dulc de su historia.
El gol inolvidable. Macrus Rashford marcó un golazo a balón parado que encaminó a su equipo hacia la victoria y, por ende, el título
Conatos de bronca: En al menos tres ocasiones, jugadores culés y merengues se enfrentaron a empujones sobre el césped. El más encendido fue el de Trent Alexander Arnold y Raphinha
Momento de perdón. Jugadores del Real Madrid se dirigieron a su afición y pidieron perdón por el partido, la derrota y una temporada para el total olvido

‘Vini’, quien jugó los 90 minutos, apenas hizo 15 pases en todo el partido, de los cuales 8 fueron correctos. A ello, se suma un solo disparo al arco rival de los 8 que consiguió el Real Madrid en total.

El brasileño tampoco tuvo la mejor de sus noches en los mano a mano, donde apenas regateó de manera correcta en una de las tres ocasiones que tuvo.

Antonio Rüdiger es otro de los señalados del Real Madrid. El alemán, quien también se presentó como uno de los hombres de experiencia, solo tuvo dos contribuciones defensivas y terminó perdiendo dos balones durante el encuentro.

¡En un Clásico!; así celebró el Barcelona su campeonato más dulce

Finalmente, Gonzalo García también entró en la lista de reprobados. Gonzalo fue elegido para ser el referente goleador del equipo blanco. Aunque hizo dos disparos en ttal, falló una de las opciones más claras que tuvo el Real Madrid durante el encuentro.

Gonzalo apenas hizo ocho pases en los 79 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Ahora, el Real Madrid intentará finalizar la temporada con victoria en los partidos que le restan por jugar para hacer mucho más decorosa su estrepitosa caída.

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