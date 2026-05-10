Vinícius Júnior y los reprobados del Real Madrid en El Clásico

Héctor Cantú

El Real Madrid se ha muerto de nada y ha rozado el ridículo con la actuación en la segunda edición de El Clásico de la temporada, donde terminó regalando el título de La Liga a su acérrimo rival.

Con Kylian Mbappé fuera de la ecuación, el liderazgo dentro del terreno de juego recayó en Vinícius Júnior, un futbolista que estuvo lejos de mostrarse como un capitán serio que tirara del carro y que impulsara a sus compañeros a cerrar el partido con honor.

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‘Vini’, quien jugó los 90 minutos, apenas hizo 15 pases en todo el partido, de los cuales 8 fueron correctos. A ello, se suma un solo disparo al arco rival de los 8 que consiguió el Real Madrid en total.

El brasileño tampoco tuvo la mejor de sus noches en los mano a mano, donde apenas regateó de manera correcta en una de las tres ocasiones que tuvo.

Antonio Rüdiger es otro de los señalados del Real Madrid. El alemán, quien también se presentó como uno de los hombres de experiencia, solo tuvo dos contribuciones defensivas y terminó perdiendo dos balones durante el encuentro.

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Finalmente, Gonzalo García también entró en la lista de reprobados. Gonzalo fue elegido para ser el referente goleador del equipo blanco. Aunque hizo dos disparos en ttal, falló una de las opciones más claras que tuvo el Real Madrid durante el encuentro.

Gonzalo apenas hizo ocho pases en los 79 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Ahora, el Real Madrid intentará finalizar la temporada con victoria en los partidos que le restan por jugar para hacer mucho más decorosa su estrepitosa caída.