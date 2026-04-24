Barcelona ganó y acaricia el título de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona dio un paso más rumbo al bicampeonato de La Liga luego de vencer 2-0 a Getafe y dejar a Real Madrid a una distancia de 11 unidades cuando quedan cinco jornadas y 15 puntos para terminar la temporada, literalmente, acaricia el título.

El líder visitó una de las canchas más complicadas del futbol español, pero salió con un triunfo que le permite ampliar la distancia con el equipo blanco que no pasó del empate ante Betis dejando el liderato y el título a disposición del conjunto azulgrana.

Getafe no cambió su imagen de equipo rocoso y compitió al límite, sin embargo, no pudo frente a los ‘Cules’ que llegaron a nueve victorias en fila en liga. Fermín López adelantó a los visitantes antes del descanso y condicionó al cuadro ‘Azulón’ que modificó el plan para la segunda mitad.

+11 puntos de ventaja

+15 puntos por disputar pic.twitter.com/aL93HZ3zwr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2026

Los locales fueron más agresivos y trataron de hacerle daño al cuadro bajo del equipo catalán, buscaron el empate y cuando estaban sobre la portería de Joan García, recibieron el 2-0 en un contragolpe de Marcus Rashford en un tiro de esquina a favor al 74 que liquidó el partido.

Barcelona podría ser campeón en la próxima jornada con una combinación de resultados, ya que si los ‘Merengues’ no consiguen los tres puntos ante Espanyol, podría sentenciar el título ante Osasuna.